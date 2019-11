COMUNICADO (2): Guinea Ecuatorial: Cómo evitar sanciones por incumplimiento de contenido local

Publicado 04/11/2019 15:05:15 CET

Adquisición de bienes y servicios

Todos los bienes y servicios necesarios deben ser contratados en el orden de preferencia establecido por las regulaciones de contenido local. Para probarlo, las empresas deben conservar sus facturas o cualquier otro documento que pruebe que contrataron servicios locales. Sin embargo, debe aclararse que existen limitaciones para garantizar que la obligación de adquisición de estos bienes y servicios locales no cause perjuicio a la compañía que los compra en términos de a) calidad (los bienes y servicios locales deben cumplir con los estándares internacionales de calidad) y b) precio (los bienes y servicios locales no pueden costar más del 10 % de lo que habría costado el mismo bien o servicio si hubiera sido traído del extranjero). Es por eso que insisten en que las empresas deben aprovechar esta flexibilidad para adaptar cada obligación a sus necesidades particulares.

Contratación de mano de obra local

Toda la mano de obra debe ser contratada en el orden de preferencia establecido por la ley (local, regional y continental). La mano de obra extranjera solo se puede contratar con una autorización, después de demostrar que la compañía ha realizado esfuerzos sustanciales para encontrar mano de obra local especializada y no la ha encontrado. Sin embargo, en realidad la autorización para importar mano de obra extranjera solo concede una extensión de tiempo, ya que la obligación de capacitar mano de obra local impide mantener a esos trabajadores extranjeros durante un largo período de tiempo porque si no ha encontrado mano de obra local para un puesto específico, todavía está obligado a capacitar a los trabajadores locales para que cumplan con tus necesidades de especialización, de modo que pueda reemplazar gradualmente la mano de obra extranjera.

Transferencia de tecnológica

Este es otro problema común para las empresas. Saben que nadie va a transferir las herramientas por las que obtiene beneficios y que le garantizan una ventaja competitiva en el mercado. La tecnología es el mayor poder que puede tener una empresa y hoy en día las IOC dominan el mercado debido a su tecnología, y su ventaja sobre los NOC no solo es financiera, sino sobre todo técnica y tecnológica. Obligar a las empresas extranjeras, ya sean IOC o de servicios petroleros a transferir su Know-How es muy complicado de lograr. Sin embargo, el espíritu de la ley no es que los secretos comerciales o industriales se transfieran a las compañías locales. Entonces, ¿cómo se sabe que una empresa transfiere tecnología en el marco de la legislación de contenido local? Esa pregunta tampoco es fácil de responder. Sin embargo, la práctica seguida por las autoridades es verificar si la empresa tiene un plan para garantizar que sus recursos humanos locales sean técnicamente capaces de llevar a cabo su trabajo con los estándares de calidad internacionales generalmente aceptados en la industria.

Formación

La obligación más clara y difícil de ignorar es la relativa a la capacitación de los empleados locales para mejorar sus habilidades. Aunque esta obligación ya está incluida en las leyes laborales, el objeto y el espíritu de ambas leyes (la del trabajo y contenido local) no deben confundirse. ¿Cuál es la diferencia? Si en las leyes laborales se persigue que un aprendiz gane experiencia o adquiera las habilidades de una profesión u oficio, el propósito del contenido local es especializar a esos trabajadores en tareas muy específicas dentro de la industria petrolera para que puedan llevarlas a cabo en el futuro de forma autónoma con la misma competencia técnica que un experto extranjero. Por lo tanto, cumplir con una de esas normas no significa que no se debe cumplir con la otra. Básicamente, los requisitos de las leyes de contenido local de capacitación comienzan donde terminan los de las leyes laborales. Con el asesoramiento adecuado y el enfoque correcto, ambas leyes pueden cumplirse fácilmente porque no hay necesariamente un conflicto entre ellas.

Desarrollo de Infraestructuras Sociales

¿A qué se refieren las regulaciones de contenido local cuando imponen la obligación de desarrollar infraestructuras en las comunidades? ¿se espera que las compañías petroleras y sus contratistas desarrollen alguna infraestructura en particular? El artículo 93 de la ley de hidrocarburos dice literalmente que “deben (las infraestructuras) ser del más amplio impacto sobre el público.” En otras palabras, la infraestructura debe ser significativa y de la calidad que una comunidad necesitaría. Es muy importante asegurarse de que la Infraestructura también sea sostenible para la comunidad; Nadie construye una escuela sin un plan para proporcionar maestros ni materiales de aprendizaje o construye un centro de salud en una comunidad pobre sin ninguna enfermera. La comunidad necesita una escuela o un centro de salud en funcionamiento, no un edificio vacío. Los requisitos prácticos a este respecto tienen que ver con a) la sostenibilidad en el tiempo b) la importancia y la calidad de la infraestructura para mejorar sustancialmente la vida de la mayor cantidad de personas posible en una comunidad local.