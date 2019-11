COMUNICADO (3): Guinea Ecuatorial: Cómo evitar sanciones por incumplimiento de contenido local

Publicado 04/11/2019 15:07:14 CET

¿Qué debería estar en su plan de contenido local?

Las regulaciones de contenido local obligan a todas las compañías de petróleo y gas a tener un plan de contenido local detallado y a largo plazo e implementarlo. Las empresas también deben demostrar que están ejecutando razonablemente el plan que ellos mismos han preparado. Lo importante de este plan es que: a) es flexible, b) es un plan que se puede adaptar a las circunstancias individuales de cada empresa y c) debe ser aprobado por la Dirección General de Contenido Local. El diseño del plan de contenido local, su evaluación y presentación a las autoridades cuando se trata de una auditoría es la parte más crítica. Casi todas las empresas que han sido sancionadas han incumplido alguno de los puntos esenciales de su propio plan. Pueden organizarlos en cuatro grandes grupos: i) Documentación relacionada con la incorporación de la empresa; ii) Documentación relacionada con la adquisición de bienes y servicios; iii) Documentación relacionada con la transferencia de tecnología y la capacitación del personal; y iv) Documentación relacionada con el desarrollo de infraestructuras sociales. Aunque no tienen la intención de abordar todos estos aspectos en detalle, los siguientes, según su experiencia, son los que más problemas le pueden crear a una empresa. A. Documentación relacionada con la constitución de la empresa:

- Escritura notarial debidamente legalizada e inscrita en el Registro Mercantil, - Número de identificación fiscal (NIF),

- Registro de empresa en el MMIE. B. Documentación relacionada con la adquisición de bienes y servicios.

- Lista de todos los socios y proveedores de la empresa, así como los contratos, offshore y onshore firmados con ellos,

- Programa nacional de desarrollo de contenido local y su plan de evaluación,

- Informe detallado sobre los contratos adjudicados a empresas locales,

- Prueba de envíos semestrales al Ministerio de la lista actualizada de servicios que la empresa necesita contratar,

- Comprobante del pago de dividendos a socios locales. C. Documentación relacionada con la transferencia de tecnología y la capacitación del personal:

- Informes detallados sobre vacantes de empleo y trabajos a crear,

- Plan de formación para empleados locales,

- Lista del personal local y su sistema de evaluación y promoción,

- Programa anual de pasantías para estudiantes de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. D. Documentación relacionada con la construcción de infraestructura (con impacto social)

- Informe detallado sobre Obras Sociales y su grado de cumplimiento.

¿Qué tan serio es el problema de incumplimiento de contenido local?

La penalización más alta por violar la regulación de contenido local es que el gobierno puede ordenar a los operadores que rescindan los contratos o les prohíba renovar los contratos que tienen con una compañía que no cumple, y esto ya sucedió en el pasado. También hay sanciones económicas que en el pasado alcanzaron entre $ 500,000 y $ 3 millones, a veces más si se analiza el impacto total de las consecuencias de una sanción. Otras sanciones mucho más leves han incluido una advertencia en la que se le da a la compañía un corto período de tiempo para cumplir requisitos muy específicos. Además, si una empresa demuestra tener un historial de incumplimiento, puede perder la confianza no solo del gobierno sino también de los operadores, porque cada vez que una empresa es sancionada, todos sus socios se ven afectados de alguna manera.

Conclusión.

Hasta ahora, tres cosas deben quedar claras: a) el incumplimiento de los requisitos de contenido local puede poner en peligro no solo los contratos de una empresa, sino su propia existencia en Guinea Ecuatorial y su capacidad para renovar u obtener nuevos contratos b) el contenido local es complejo, pero c) gestionar su cumplimiento no es un gran problema siempre que se tomen las medidas correctas desde el principio.

En Centurion Law Group, gracias a la experiencia que han acumulado a lo largo de los años y en varias jurisdicciones africanas, siempre están dispuestos a ayudar y asesorar a las empresas para que aborden estos problemas de la mejor manera, puedan proteger sus intereses y que sus operaciones se lleven a cabo sin ningún riesgo.

Contacto

Nombre contacto: Centurion Law Group

Teléfono de contacto: +27112455900

Imágenes

http://bit.ly/2K2YtHx