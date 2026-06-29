Una guionista denuncia el edadismo y el negocio del acceso en la industria audiovisual global

ÛLa inclusión tiene fecha de caducidad', de Renata Elis - RENATA ELIS

(Información remitida por la empresa firmante)

La guionista brasileña galardonada Renata Elis publica 'La inclusión tiene fecha de caducidad', un libro que expone el edadismo, el nepotismo y el acceso de pago en la industria audiovisual global

Madrid, 29 de junio de 2026.- Las políticas de diversidad, equidad e inclusión se han convertido en una de las estrategias de relaciones públicas favoritas de las grandes corporaciones, plataformas e instituciones del sector audiovisual. Pero, tras bambalinas, la realidad suele ser muy distinta. Con la publicación de su primer libro, La inclusión tiene fecha de caducidad, la guionista, dramaturga y profesora de teatro Renata Elis ofrece una incómoda y satírica radiografía de una de las formas de discriminación más toleradas socialmente en el entretenimiento: el edadismo, especialmente en lo que respecta a las mujeres de mediana edad.

El libro es un manifiesto-memoria satírico que expone cómo la industria del entretenimiento vende la ilusión de acceso mientras continúa protegiendo redes cerradas, nepotismo y mecanismos de acceso condicionados al pago. A diferencia de los libros tradicionales sobre cine y televisión, La inclusión tiene fecha de caducidad adopta una estructura singularmente original: el libro se divide satíricamente como una serie de televisión de cuatro temporadas, con cada capítulo funcionando como un episodio de una investigación en curso.

La narración sigue el intrincado recorrido de la autora en su intento por reinsertarse en la industria audiovisual en Estados Unidos y Europa. Armada con premios, credenciales y años de experiencia, Elis descubre que el sistema sigue siendo medieval, solo que ahora está convenientemente disfrazado con lenguaje corporativo contemporáneo. El libro desmantela cómo los talleres de guion, las becas de diversidad, los foros de presentación de proyectos y los programas de acceso suelen funcionar como un "negocio de la esperanza": un mercado que se alimenta de los sueños de los creadores mientras mantiene el acceso real limitado a una pequeña élite rotativa.

El libro también critica la lógica económica más amplia que subyace a las prácticas excluyentes de la industria, incluyendo el acceso de pago, el nepotismo, la validación del prestigio y la comercialización de la ambición creativa. Para Elis, "el problema no radica solo en quién aparece en pantalla, sino en quién tiene derecho a crear, vender, financiar y poseer historias".

Basándose en su experiencia internacional, datos de la industria, investigaciones académicas y declaraciones públicas de actrices reconocidas que han hablado sobre su marginación al envejecer, Elis señala "una contradicción sistémica: si bien la representación parece expandirse en pantalla, las mujeres maduras siguen siendo invisibilizadas tanto delante como detrás de las cámaras".

"Esta invisibilización no es solo cultural, argumenta, sino también comercialmente irracional. La industria del entretenimiento continúa ignorando a uno de los públicos más leales, experimentados y económicamente poderosos del mercado: las mujeres mayores de 50 años".

Al final de La inclusión tiene fecha de caducidad, Elis va más allá de la crítica con un manifiesto y un llamado al cambio. En lugar de pedir permiso a las mismas instituciones que critica, aboga por nuevos modelos de propiedad creativa, producción independiente y narración centrada en el público.

El libro es a la vez personal y político: unas memorias sobre el intento de una mujer por recuperar su espacio creativo y una denuncia más amplia de una industria que a menudo convierte la inclusión en una estrategia de marketing, mientras mantiene el poder exactamente donde siempre ha estado.

Libro: La inclusión tiene fecha de caducidad

Autora: Renata Elis

Sitio web: https://www.renataelis.com/espanol/

Contacto

Nombre contacto: Renata Elis

Descripción contacto: Guionista y escritora

Teléfono de contacto: 691685861