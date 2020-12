Gunvor inaugura una nueva línea de crédito de 540 millones de dólares dedicada al biodiésel

Los bancos muestran un fuerte apoyo a las materias primas que cumplen con el Pacto Verde Europeo

GINEBRA, 4 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- El grupo Gunvor (en lo sucesivo, «Gunvor» o «la Compañía») ha cerrado con éxito una nueva línea de crédito disponible de 540 millones de dólares (la «Línea de crédito») para respaldar la comercialización de biodiésel de la Compañía. La Línea de crédito obtuvo un fuerte apoyo por parte de los socios bancarios de Gunvor, que se alinean con su estrategia para fomentar el uso de productos más limpios elaborados a partir de materias primas más ecológicas, que a su vez se adhiere a los objetivos climáticos de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La sindicación partió de 400 millones de dólares y posteriormente se amplió a 595.

La Línea de crédito está estructurada en torno a las posiciones de inventario de biocombustible ubicadas en los países tanto de origen como de destino, entre las que se incluyen las dos plantas españolas de procesamiento de biocombustible de la Compañía. Las importaciones se realizan en estricto cumplimiento de la normativa de la UE aplicable a los productos biocombustibles. Los intereses de la Línea de crédito son competitivos y refuerzan los recursos de financiación del grupo con su creciente actividad en torno a los biocombustibles.

«Los biocombustibles, junto con otros productos "de transición", están cobrando una importancia cada vez mayor en la estrategia comercial del grupo», señala Muriel Schwab, directora financiera de Gunvor. «Nuestros socios bancarios han expresado un apoyo considerable al comercio de productos más limpios a medida que Gunvor desarrolla su estrategia de transición energética».

La mesa de operaciones de biocombustible de Gunvor lleva activa desde 2009, y participa en toda la cadena de suministro de reducción de emisiones de carbono en el sector de los combustibles, incluyendo la gestión del riesgo y la logística. A nivel global, Gunvor obtiene una amplia variedad de materias primas para la industria de los biocombustibles, tales como aceite vegetal, residuos y subproductos, y las procesa en sus propias instalaciones para producir biocombustibles con bajas emisiones de CO(2).

Gunvor cuenta con diversas refinerías en Asia, Estados Unidos y Europa, donde produce biocombustibles para consumidores finales de todo el mundo. Asimismo, Gunvor intercambia bonos de carbono para complementar la estrategia de reducción de emisiones de CO(2) de la compañía. Además, el grupo Gunvor es propietario al cien por cien de dos plantas de biocombustibles en España.

A finales del primer semestre de 2020, alrededor del 50 % del volumen comercial total de Gunvor consistía en productos «de transición», entre los que se incluyen biocombustibles, gas natural y GNL, tal y como se define en la taxonomía sostenible de la EU.

Los bookrunners del acuerdo fueron Crédit Agricole y Rabobank, que actuaron en calidad de agente de documentación y agente de garantía/línea de crédito respectivamente. Entre los bancos participantes también se cuentan:

Bookrunner and Mandated Lead Arranger

-- CA Indosuez (Switzerland) SA -- Coöperatieve Rabobank UA

Mandated Lead Arranger

-- Citibank N.A -- Unicredit bank AG

Lead Arranger

-- Mizuho Bank Europe N.V -- UBS Switzerland AG

Arranger

-- Société Générale -- Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited (London Branch)

