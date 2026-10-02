Gunvor pasa a ser Centalion

(Información remitida por la empresa firmante)

La sociedad aprueba el nombre de Centalion como nueva marca global y trasladará su sede legal a Singapur

GINEBRA, 2 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La sociedad laboral propietaria de Gunvor Group Ltd (la Sociedad) ha votado a favor de cambiar el nombre por el de Centalion Group Ltd, con el objetivo de reflejar su evolución en el marco de una nueva estructura de propiedad, un nuevo modelo de liderazgo y una nueva perspectiva estratégica de futuro. La sociedad anuncia al mismo tiempo su intención de trasladar la sede legal de Chipre a Singapur.

El nombre Centalion es un reflejo de quiénes somos: un equipo situado en el corazón de los mercados energéticos internacionales y que comparte una misma visión y un mismo rumbo, declaró Gary Pedersen, presidente y director ejecutivo de Centalion. Este movimiento se toma desde una posición de fortaleza. Juntos hemos construido una empresa disciplinada, de espíritu emprendedor que está reforzando su posición como uno de los principales operadores mundiales en los mercados de la energía y metales. Singapur y nuestra nueva identidad son el siguiente capítulo de esa historia.

El traslado de la sede a Singapur —donde tiene una presencia continua desde 2006—, se sustenta en el consolidado entorno jurídico y empresarial del país, su sólida infraestructura financiera y comercial, y su comunidad empresarial internacional. Las principales oficinas comerciales de Centalion seguirán estando, además de en Singapur, en Ginebra (Suiza) y en Houston (Texas, EE. UU.), donde se encuentra el presidente y director ejecutivo de la sociedad.

Junto con el traslado, la sociedad presenta una nueva identidad: Centalion. El cambio de marca da paso a la siguiente etapa en la evolución natural de la empresa tras la finalización de la adquisición de la sociedad en diciembre de 2025. Además, refuerza la solidez de las actividades comerciales de la sociedad en todo el espectro del sector energético —incluidos el crudo y sus derivados, el gas natural y el GNL, la electricidad y el almacenamiento en baterías, los biocombustibles y los créditos de carbono—. A estas actividades se suman un creciente enfoque en la negociación de metales y minerales, así como importantes operaciones de transporte marítimo a escala mundial. En paralelo, la sociedad quiere aumentar su protagonismo como socio de inversión de referencia en infraestructuras relacionadas con el gas y la electricidad en distintas regiones de todo el mundo.

En este contexto, Centalion ha registrado volúmenes récord de negociación en la primera mitad de 2026, respaldada por una plantilla internacional de más de 2.000 personas, que sigue expandiéndose a través de sus centros de negociación en Calgary, Ginebra, Houston, Londres, Singapur y Stamford.

Transición hacia una nueva identidad

La decisión de cambiar el nombre y la marca se adoptó tras un referéndum celebrado en 2026 en el que participaron todos los socios, precedido de seis meses de participación de los empleados y respaldado por un estudio externo sobre el posicionamiento en el mercado realizado por Landor, especialista en marcas de reconocido prestigio mundial. El nombre Centalion plasma la fuerza y la unidad de la sociedad colectiva, así como su compromiso de defender y mantener su posición de liderazgo en el comercio mundial de materias primas. Más que un simple operador petrolero, el futuro de la sociedad pasa por aprovechar la diversidad y alcance de sus actividades, para impulsar el crecimiento en los mercados de energía, metales y minerales, así como en otras inversiones relacionadas que respalden la nueva economía energética y promuevan la seguridad energética mundial.

Notas sobre el cambio de marca y de sede legal

Tanto el nuevo nombre como la nueva marca de la sociedad, Centalion (pronunciada Sen-TAL-yon, que rima con battalion, batallón en inglés), se empezarán a usar desde hoy. Sin embargo, la implantación de la nueva identidad en las filiales, oficinas comerciales y demás sedes de la sociedad en el resto del mundo se llevará a cabo a lo largo de los próximos meses. Las relaciones con las contrapartes, bancos, proveedores y otros socios comerciales no se verán afectadas por el cambio, ya que no se modifican ni la personalidad jurídica de la sociedad ni sus derechos y obligaciones, y todos los contratos y acuerdos en vigor de la sociedad permanecerán intactos.

De la misma manera, el traslado de la sede a Singapur no conlleva la creación de una nueva estructura jurídica. La fecha efectiva del traslado dependerá de la obtención de las autorizaciones regulatorias locales pertinentes y del cumplimiento de los requisitos documentales.

Sobre Centalion Group Ltd

El Grupo Centalion es una de las mayores empresas independientes de comercio de materias primas del mundo, cuyo foco está en la creación de soluciones logísticas de transporte seguro y eficaz de energía, electricidad, metales y minerales desde su lugar de origen y almacenamiento hasta los mercados con mayor demanda. Mediante inversiones en infraestructuras estratégicas —en upstream, terminales, refinerías, centrales eléctricas, baterías y almacenamiento—, Centalion genera además valor duradero para sus clientes a lo largo de toda la cadena de suministro mundial. Para obtener más información, visite Centalion.com

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