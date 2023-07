guppy, a un clic de conectar España

(Información remitida por la empresa firmante)

Asturias, 31 de julio de 2023.

La adquisición de 40 vehículos Tesla Model 3 pretende fomentar los alquileres interprovinciales de media y larga distancia. La compañía de movilidad sostenible incorpora en su servicio 4 nuevas ciudades: Bilbao, Madrid, Santiago de Compostela y Valladolid. guppy es el primer servicio de movilidad compartida capaz de unir diferentes ciudades de España

guppy, el primer servicio de carsharing en Asturias y Cantabria, ha revolucionado el sector a nivel nacional con la incorporación de 40 vehículos Tesla Model 3 a su flota. Esta medida responde a su objetivo de expansión nacional, conectando España mediante una movilidad sostenible para sus usuarios.



guppy confirma su plan de expansión nacional e incorpora 4 nuevas ciudades

Una de las diferencias clave de la compañía respecto a los servicios tradicionales de carsharing es que, frente a modelos de actuación en una única ciudad, guppy ofrece desplazamientos interprovinciales. Una gran ventaja que los usuarios ya disfrutan entre Asturias y Cantabria.



Ahora, siguiendo el plan de expansión de guppy, las ciudades de cuatro nuevas provincias se incorporan a esta gran ventaja. Paulatinamente, a lo largo de este 2023, los usuarios del servicio de movilidad integral sostenible podrán iniciar y finalizar sus alquileres en las siguientes ubicaciones:



• Bilbao: el punto guppy se localizará en el bilbaíno barrio de Indautxu, permitiendo aparcar en el centro de la capital vizcaína.



• Madrid: los usuarios podrán contar con 2 puntos de aparcamiento exclusivo en la capital de España: Colón y Serrano.



• Santiago de Compostela: punto guppy en el centro de la ciudad, muy cercano a la Catedral, brindando una opción de movilidad sostenible a los residentes y visitantes, un complemento ideal para los peregrinos.



• Valladolid: aunque aún no se ha determinado la ubicación exacta, guppy planea establecer un punto en el centro de Valladolid, permitiendo a los usuarios disfrutar de este servicio de movilidad compartida en la ciudad.



Lugares donde ya está implementado el servicio de guppy, urbano e interprovincial



• Asturias: Gijón, Oviedo, Avilés, Llanera, Siero y aeropuerto



• Cantabria: Santander y Torrelavega



Lo que significa que el usuario de guppy podrá iniciar el alquiler de uno de sus vehículos eléctricos en cualquiera de estas ciudades y finalizarlo en el destino que mejor se ajuste a sus necesidades, ya sea Gijón, Oviedo, Avilés, Santander, Torrelavega, Bilbao, Santiago de Compostela, Valladolid o Madrid.



De esta manera, se multiplican las posibilidades para aquellos usuarios que necesitan desplazarse entre diferentes puntos del país y desean hacerlo de forma ágil, sostenible y eficiente.



"Estamos muy orgullosos de ofrecer guppy en cuatro nuevas provincias, pero sobre todo de demostrar que el vehículo eléctrico y compartido es una solución cómoda, ágil, barata y sostenible para moverte, no sólo por tu ciudad, sino también en largos desplazamientos", asegura Pablo Campos-Ansó Fernández, fundador de guppy.



Gran autonomía y bajo tiempo de recarga

La incorporación de los vehículos Tesla Model 3, reconocidos por su gran autonomía, confort y fiabilidad, responde a esa necesidad de cubrir largas distancias. El Tesla Model 3 es uno de los vehículos eléctricos más populares del mercado actual, y cuenta con una batería de 60 kWh, lo que se traduce en una autonomía de más de 460 kilómetros.



A eso hay que sumar el poco tiempo que tardan en cargarse gracias a la amplia red de ‘supercargadores’, que utilizan una tecnología avanzada que facilita la carga de la batería del automóvil en menos tiempo que los cargadores convencionales, unos 400 kilómetros en 20 minutos, el tiempo que se tarda de media en tomar un café y estirar las piernas.



Esto es especialmente beneficioso para aquellos conductores que realizan trayectos largos y necesitan recargar su vehículo de forma rápida y sencilla.



El programa MOVES Proyectos Singulares II está en marcha

El año pasado guppy fue uno de los beneficiados de los fondos del programa MOVES Proyectos Singulares II, dotado con fondos europeos que deben ejecutarse en un plazo de 18 meses.



La compañía cumple su hoja de ruta destinando parte de estos fondos a la mejora de flota, invirtiendo en nuevos vehículos de gran autonomía y bajo tiempo de recarga, e integrando en su app, de desarrollo propio, la gestión de los distintos puntos de recarga para hacer más fácil la operativa al cliente.



Gracias a esta integración de PDR en la app de guppy, los usuarios podrán cargar los vehículos guppy en cualquier punto de recarga público interoperable de manera fácil y directa a través de la misma app en la que han alquilado el vehículo, facilitando y fomentando así los desplazamientos de media y larga distancia, objetivo principal de la expansión de guppy.



Aniversario de guppy

Con motivo de celebración de su 4º aniversario, la compañía de alquiler de vehículos ha invitado a todos sus usuarios a probar los nuevos vehículos. Las pruebas tendrán lugar los días 3 y 4 de agosto en el punto guppy del parking del aulario Norte de la EPI (Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón). Para participar es necesario registrarse en el siguiente site: https://www.guppy.es/cuartoaniversario/es/



Quienes aún no sean usuarios tienen la ocasión perfecta para resolver sus dudas con el personal de guppy, que estará asesorando a todos los participantes. Una manera práctica y divertida de conocer la movilidad sostenible de la compañía y probar sus nuevos Teslas 3.



Acerca de guppy

Se trata de un servicio de movilidad sostenible integral que cuenta con una gran flota de vehículos 100% eléctricos, disponibles para su alquiler las 24 horas del día. Ofrece, además, zonas de aparcamiento gratuitas y exclusivas para los usuarios, quienes pagan únicamente por el uso que hacen del vehículo.



Entre sus funcionalidades: reserva con antelación del vehículo, sugerencia de rutas y actividades turísticas, predicción de la duración y del coste del viaje, etc.



A fecha de hoy, más de 32.000 usuarios se han registrado de forma gratuita en la app de guppy, disponible tanto en Google Play como Apple Store. De los cuales, más de 300 son empresas. Grandes, medianas y pequeñas organizaciones que disfrutan de todas las ventajas de los coches de empresa sin tener que comprometerse en un renting o renovar su flota de vehículos y que contribuyen a mejorar la calidad del aire en las ciudades.



El servicio de movilidad compartida de guppy es utilizado también por la administración pública para lograr una transformación sostenible y digital de las ciudades españolas. En la actualidad, guppy es responsable de administrar y operar la flota de vehículos para dos importantes ayuntamientos: Gijón y Torrelavega, lo que demuestra un claro compromiso de ambas administraciones hacia la sostenibilidad y el progreso tecnológico.



Con el objetivo de conectar España, guppy está transformando la forma en que las personas y empresas se mueven, brindando una alternativa respetuosa con el medioambiente que se adapta también a las necesidades de cada individuo.







