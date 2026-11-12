Gushine presenta sus capacidades de fabricación a nivel mundial en electronica 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-Gushine presenta sus capacidades de fabricación a nivel mundial y sus soluciones de baterías a medida en electronica 2026

MÚNICH, 12 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Gushine Electronics, empresa especializada en soluciones personalizadas de baterías de litio, muestra su experiencia en ingeniería de baterías y su capacidad de fabricación a nivel internacional en la feria electronica 2026, que se celebra del 10 al 13 de noviembre en Múnich, Alemania. En el pabellón A5, stand 275, la empresa presenta soluciones personalizadas de baterías para robótica, automatización industrial, equipos médicos y dispositivos portátiles industriales.

Operaciones de fabricación en China y Vietnam

Fundada en 2011 y con sede en Zhuhai (China), Gushine ofrece servicios de desarrollo y fabricación de paquetes de baterías a medida para clientes OEM de todo el mundo.

Aprovechando sus consolidadas operaciones de I+D y fabricación en China, Gushine inició sus operaciones de producción en Vietnam en 2025. La planta sigue desarrollando sus procesos de producción y sus capacidades de fabricación, centrándose en paquetes de baterías para terminales portátiles y dispositivos inteligentes, al tiempo que complementa las operaciones de la empresa en China.

Soluciones de baterías a medida para robótica y aplicaciones industriales

A medida que la automatización se extiende por los sectores de la fabricación, el almacenamiento y los servicios comerciales, los fabricantes de equipos se enfrentan a requisitos cada vez más diversos en cuanto a autonomía, rendimiento, seguridad e integración de sistemas de las baterías.

En electronica 2026, Gushine destaca sus soluciones de baterías a medida para vehículos guiados automáticamente (AGV), robots móviles autónomos (AMR), equipos de automatización de almacenes y robots de servicio comercial.

La empresa también presenta soluciones de baterías para cortacéspedes robóticos, robots de limpieza, carros médicos, terminales portátiles resistentes e instrumentos de topografía.

Las capacidades de ingeniería de Gushine abarcan la selección de celdas, el diseño mecánico, el desarrollo de sistemas de gestión de baterías (BMS) y la integración de comunicaciones. Este enfoque permite adaptar los sistemas de baterías a las condiciones de funcionamiento y los requisitos técnicos de las diferentes aplicaciones.

Fortalecimiento de las colaboraciones a largo plazo en Europa

El diverso ecosistema de innovación de Europa, especialmente en los ámbitos de la fabricación industrial, la automatización, la tecnología médica y los equipos especializados, ofrece oportunidades para una colaboración técnica a largo plazo.

"Las empresas europeas demuestran una gran experiencia en ingeniería y un compromiso con la innovación. Creemos que la innovación significativa comienza por comprender las necesidades reales de las aplicaciones. Al trabajar en estrecha colaboración con nuestros clientes, nuestro objetivo es ayudarles a convertir sus ideas en productos fiables y listos para el mercado mediante una ingeniería de baterías a medida", afirmó Jack Yu, vicepresidente de Gushine.

Gushine mantiene su compromiso de reforzar las relaciones con los fabricantes de equipos originales (OEM) europeos, establecer colaboraciones técnicas duraderas y apoyar el desarrollo de equipos y tecnologías de última generación.

Visite a Gushine en electronica 2026: pabellón A5, stand 275, Messe München, del 10 al 13 de noviembre.

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