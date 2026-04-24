GUTS & LOVE; La apuesta por la moda española para acertar el Día de la Madre - GUTS & LOVE

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de abril.- El Día de la Madre, que se celebra en España el próximo 3 de mayo, es una de esas fechas en las que merece la pena detenerse a pensar de verdad en el regalo. Porque regalar en esta fecha no consiste únicamente en entregar un objeto, sino en reconocer una presencia. Un gesto que habla de cariño, admiración y complicidad. Desde una chaqueta de calidad hasta un detalle beauty o una pieza versátil para el día a día, cada elección puede convertirse en una forma de decir gracias.

Por eso, a la hora de buscar regalos de moda para el Día de la Madre, vale la pena apostar por marcas de moda española con identidad propia, piezas pensadas para durar y propuestas que vayan más allá de la tendencia de temporada.

GUTS & LOVE: moda fabricada en España para mujeres reales

Una de las firmas que mejor encarna esa filosofía es GUTS & LOVE, marca de moda española fundada por Laura Pereira con sede en Getxo, Bizkaia. Su propuesta se dirige a mujeres con personalidad y con un sentido del estilo que no depende de seguir corrientes sino de saber lo que las representa.

Para esta fecha, la marca ha seleccionado algunas de sus piezas más especiales. Entre las opciones de ropa, los vestidos de mujer de GUTS&LOVE son prendas que lo dicen todo: elegantes, versátiles y con la firma inconfundible de la marca. Para quienes buscan accesorios con mucho carácter, el Weekender 50 Bag es un bolso que acompaña durante años, las Rebel Black Lunettes o The G&L Iconic Belt son opciones más contenidas en tamaño, pero igual de potentes como gesto.

Todas comparten el sello que define a GUTS & LOVE: atención al detalle, materiales de calidad y una estética donde la feminidad convive con la fuerza. Ropa de mujer pensada para perdurar, con acabados que se notan y diseños que no caducan.

Cómo aprovechar la promoción del Día de la Madre

Con motivo de esta celebración, GUTS & LOVE ha activado una promoción por tiempo limitado en su tienda online. Utilizando el código MAMITA20 se obtiene un 20 por ciento de descuento en moda y accesorios de toda la web (exceptuando la nueva colección Sailor Romance y los productos de GUTS & LOVE Beauty). Además, todos los pedidos superiores a 200 euros incluyen un pack regalo especial sin coste adicional, pensado para que la entrega sea una experiencia en sí misma.

Una oportunidad para regalar con cabeza y con alma, eligiendo piezas de moda española de calidad. Porque los mejores regalos no se olvidan. Se llevan puestos durante años.

Código MAMITA20 · 20 por ciento descuento · Pedidos +200€ incluyen pack regalo gratis · Válido en gutsandlove.com · Excluye Sailor Romance y GUTS & LOVE Beauty.

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