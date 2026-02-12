GUTS & LOVE; cuando la moda se convierte en una forma de vivir - GUTS & LOVE

Madrid, 12 de febrero de 2026.-

En un momento en el que muchas marcas buscan diferenciarse a través del ruido, GUTS & LOVE hace justo lo contrario: construye desde la identidad, la coherencia y la emoción. Aquí, el estilo no se persigue, se siente.

Fundada en España por Laura Pereira, la firma ha dado forma a un universo propio en el que moda, belleza y lifestyle conviven bajo una misma mirada creativa. Más allá de las tendencias, GUTS & LOVE desarrolla un lenguaje visual y narrativo reconocible, articulado a través de piezas y experiencias pensadas para mujeres con carácter, sensibilidad estética y una forma muy personal de estar en el mundo.

El ADN de la marca parte de una premisa esencial: no se trata solo de vestir, sino de sentir. Cada pieza nace de una narrativa íntima donde la fuerza convive con la delicadeza y lo salvaje se equilibra con lo esencial. Una filosofía que se expresa a través de una estética marcada por la imagen editorial y un discurso honesto. Su lema, ON MY WAY INTO THE WILD, resume esta visión como una auténtica declaración de intenciones.

El universo creativo de GUTS & LOVE se expande más allá de la moda. Accesorios, calzado y una cuidada selección de productos de beauty GUTS & LOVE completan una visión de estilo global, coherente y sensorial, donde el cuidado personal se entiende como una extensión natural de la identidad y la expresión individual.

En esta nueva etapa, la firma avanza hacia una dimensión más experiencial con el concepto de Maison. Maison GUTS nace como un lugar donde el ritmo se desacelera y la experiencia cobra protagonismo: un entorno pensado para descubrir, parar, conectar y sentirse bien.

Ubicada en más de 800 m en el corazón de Neguri, Maison GUTS se concibe como una casa abierta y un punto de encuentro donde conviven la moda, el bienestar y el cuidado personal de manera natural. Un espacio amplio, luminoso y sereno, diseñado para acoger distintas formas de estar y de vivir la marca, sin recorridos impuestos ni tiempos marcados.

Más que una tienda, es un lugar donde se puede descubrir una prenda, tomarse un café, moverse, cuidarse o simplemente estar. Un espacio que representa comunidad, pertenencia y conexión, y donde la experiencia se convierte en una extensión coherente del universo GUTS & LOVE.

Lejos de tendencias pasajeras, la firma continúa su camino con una idea clara: crear un estilo de vida reconocible, coherente y emocional. GUTS & LOVE no busca hacer ruido, sino dejar huella, construyendo una identidad que habla por sí sola.

