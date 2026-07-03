Gvision ControlGPS; Herramientas que desaparecen sin dejar rastro - el coste oculto que nadie controla - GVISION ControlGPS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 03 de julio de 2026.-

La transformación digital continúa avanzando en sectores donde la gestión de activos resulta fundamental para la operativa diaria. Empresas de construcción, mantenimiento, industria e instalaciones manejan habitualmente un gran volumen de herramientas distribuidas entre trabajadores, vehículos, almacenes y obras, una situación que puede dificultar el control de los recursos cuando se utilizan sistemas manuales o procedimientos poco automatizados.

En este contexto, Gvision Control GPS impulsa una nueva solución tecnológica diseñada para mejorar la geolocalización de herramientas y la gestión integral de inventarios. La plataforma permite conocer en tiempo real dónde se encuentra cada herramienta, quién la tiene asignada y cuál es su estado operativo, facilitando una administración más eficiente de los activos empresariales.

La geolocalización de herramientas impulsa una gestión más eficiente de los activos

La gestión tradicional de herramientas suele apoyarse en hojas de cálculo, llamadas telefónicas, registros manuales o controles dispersos entre distintos departamentos. Este modelo puede generar dificultades para localizar determinados equipos, realizar seguimientos precisos o conocer la disponibilidad real de los recursos.

La propuesta desarrollada por Gvision ControlGPS permite digitalizar completamente el inventario y centralizar toda la información en una única plataforma. Gracias a esta tecnología, las empresas pueden identificar la ubicación de cada herramienta y asociarla a un trabajador, un vehículo, una obra específica o un almacén concreto.

Esta capacidad de seguimiento facilita una mayor trazabilidad de los activos y proporciona una visión actualizada del inventario en todo momento. Además, la información se presenta de forma organizada, permitiendo conocer qué herramientas están disponibles, cuáles se encuentran en uso, cuáles han sido asignadas y cuáles requieren revisión o mantenimiento.

La digitalización también favorece una mejor planificación de los recursos, evitando desplazamientos innecesarios y mejorando la coordinación entre equipos de trabajo que operan simultáneamente en diferentes ubicaciones.

Inventario digital para reducir pérdidas y optimizar recursos

Uno de los principales retos para muchas organizaciones consiste en controlar el ciclo de vida de sus herramientas y minimizar incidencias relacionadas con pérdidas, extravíos o adquisiciones innecesarias derivadas de la falta de visibilidad sobre los activos existentes.

La incorporación de sistemas de inventario digital permite disponer de un control más preciso sobre el parque de herramientas disponible. Al conocer en tiempo real la situación de cada equipo, las empresas pueden tomar decisiones más informadas sobre su utilización, redistribución o reposición.

Este modelo contribuye también a reforzar la seguridad de los activos y a reducir el impacto económico asociado a robos o desapariciones de material. Al mismo tiempo, facilita la identificación de recursos infrautilizados y mejora la rentabilidad de las inversiones realizadas en equipamiento profesional.

La evolución de los sistemas de seguimiento y control está permitiendo que sectores tradicionalmente vinculados a la gestión física de activos incorporen herramientas digitales cada vez más avanzadas. En este escenario, Gvision ControlGPS desarrolla soluciones orientadas a mejorar la geolocalización de herramientas, proporcionando a las empresas una visión integral de sus inventarios y facilitando una gestión más eficiente, organizada y conectada de sus recursos operativos.

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