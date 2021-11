G&W Electric anuncia el nuevo reconectador Teros ™ para aislamiento de fallas de alta velocidad

La nueva solución inteligente mejora la confiabilidad y la resistencia de la red, mitiga los riesgos de cortes y se integra fácilmente en las redes eléctricas existentes

BOLINGBROOK, Ill., 9 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- G&W Electric, un proveedor global de equipos de energía eléctrica desde 1905, anunció hoy el lanzamiento de su Teros™ Recloser que está disponible para mercados fuera de Estados Unidos y Canadá. Capaz de trabajar con una variedad de configuraciones en cualquier aplicación, el nuevo reconectador Teros está diseñado para mejorar la confiabilidad del sistema y la resistencia de la red. Este nuevo reconectador proporciona protección contra sobrecorriente para fallos de carácter temporal dentro de las líneas de distribución aéreas y reduce las interrupciones a largo plazo del sistema.

"La fiabilidad de la red afecta a todos - en todo el mundo - desde el hogar promedio hasta fábricas enteras y sistemas de telecomunicaciones. Los resultados no solo son inconvenientes, sino económicos", explicó John Mueller, presidente y propietario de G&W Electric. "Para mitigar mejor las interrupciones y administrar un servicio eléctrico confiable, las mejoras realizadas en la tecnología de los reconectadores son imperativas para garantizar una reducción en los cortes de energía generalizados. En la actualidad, los reconectadores son imprescindibles en la fiabilidad de la red de una empresa de servicios públicos".

El nuevo reconectador Teros dispone de una amplia gama de beneficios y se adapta a la mayoría de las configuraciones, a pesar de la gran variedad de requisitos de un país a otro. Al no requerir aceite o SF6, el reconectador Teros elimina la necesidad de mantenimiento de rutina y mejora la seguridad del personal. Teros, de dieléctrico sólido y controlado electrónicamente, se ha probado para llevar a cabo una conmutación de carga fiable y contando con protección contra sobrecorriente. Independientemente de si se busca mejorar o expandir los sistemas y capacidades de la red, Teros ofrece diseños listos para el sitio de servicios públicos para sistemas eléctricos nuevos y existentes.

"Con las poblaciones en fase de crecimiento y una mayor demanda de energía fiable, junto con nuevas construcciones, la dependencia de la tecnología y los efectos del cambio climático, las empresas de servicios públicos están trabajando de forma dura para ahorrarles a los clientes los gastos e inconvenientes de cortes frecuentes", añadió Mueller. "Los reconectadores se han convertido en la solución del mercado global para la expansión y modernización de las redes de distribución para mejorar la energía fiable".

El sistema Teros está diseñado para reducir la cantidad, la frecuencia y la duración de las interrupciones en los sistemas aéreos, incluidas las líneas de distribución principales, los circuitos derivados de distribución y las subestaciones. Ligeros y compactos, los diseños listos para el sitio de Teros proporcionan todos los soportes, descargadores y transformadores de voltaje necesarios, lo que facilita la instalación. Además, este nuevo reconectador está listo para la automatización de la red eléctrica, lo que simplifica la necesidad de futuros requisitos de automatización.

Si desea más información sobre los desafíos de resiliencia de la red que se enfrentan en todo el mundo, descargue el último informe técnico de G&W Electric titulado "Reclosers: Safeguarding Electrical Grid Reliability, reducing system outages and increasing reliability by providing quality overcurrent protection on overhead lines".

Si desea conocer más acerca de Teros System Recloser visite www.gwelectric.com/teros.

Acerca de G&W Electric

Desde 1905, G&W Electric ha ayudado a impulsar al mundo con soluciones y productos innovadores de redes eléctricas. Con la introducción del primer dispositivo de terminación de cable desconectable a principios de la década de los años 1900, G&W Electric comenzó a ganarse una reputación por sus soluciones de ingeniería innovadoras para satisfacer las necesidades de los diseñadores de sistemas. Con un compromiso constante con la satisfacción del cliente, G&W Electric goza de una reputación mundial por sus productos de calidad y un servicio superior. Para obtener más información sobre G&W Electric, visite su nuevo sitio web en www.gwelectric.com. Siga a G&W Electric en Twitter @GW_Electric y en LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1600848/GW_Electric_Logo.jpg