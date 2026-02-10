(Información remitida por la empresa firmante)

-Gyala Therapeutics inicia un ensayo clínico de fase I/IIa de una terapia con células CAR-T en leucemias agudas con opciones de tratamiento limitadas

BARCELONA, España, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Gyala Therapeutics, una compañía de biotecnología en fase clínica que desarrolla terapias celulares innovadoras para neoplasias hematológicas, anunció hoy el inicio de un ensayo clínico de fase I/IIa de GYA01 tras la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

El estudio evaluará GYA01, una terapia celular CAR-T pionera dirigida a la proteína CD84, en pacientes con leucemia mieloide aguda (LMA) o leucemia linfoblástica aguda de células T (T-ALL) en recaída o refractaria, enfermedades con mal pronóstico y limitadas opciones de tratamiento. CD84 es una diana terapéutica emergente que se caracteriza por una alta expresión en células leucémicas.

El ensayo se lleva a cabo en el Hospital La Fe de Valencia y el Hospital Clínic de Barcelona, dos centros de referencia internacionalmente reconocidos en leucemias agudas y terapias celulares avanzadas. Se trata de un estudio intervencionista, abierto y de un solo brazo, diseñado para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia preliminar de GYA01 e incluye una fase de escalada de dosis seguida de una fase de expansión.

Gyala Therapeutics y el Hospital La Fe han recibido 3,7 millones de euros de financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España a través del programa CPP 2024 para llevar a cabo el estudio.

GYA01 ha demostrado una fuerte actividad preclínica en modelos de leucemia mieloide aguda y leucemia linfoblástica aguda de células T, con resultados publicados en Leukemia en 2025. Actualmente no existen terapias CAR-T aprobadas para ninguna de las indicaciones.

Contacto para inversores: Claudio Santos, PhDclaudio.santos@gyalatx.com +34602672187

Contacto para medios: Gemma Escarré Commsgyala@gemmaescarre.com +34667761524

