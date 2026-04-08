H55 entrega a BRM Aero módulos de baterías de propulsión comerciales para el programa Bristell B23 Energic

(Información remitida por la empresa firmante)

-H55 entrega a BRM Aero los primeros módulos de baterías de propulsión comerciales y certificables para el programa Bristell B23 Energic

SION, Suiza y KUNOVICE, República Checa, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- H55, empresa suiza líder en sistemas certificados de propulsión eléctrica y almacenamiento de energía para la aviación, ha entregado módulos de baterías certificables que cumplen con los estándares a BRM Aero para respaldar la siguiente fase de integración del avión totalmente eléctrico Bristell B23 Energic.

Estos módulos impulsarán la integración mecánica, lo que representa un paso clave hacia la validación del sistema de propulsión eléctrica a nivel aeronáutico.

Este hito supone un avance significativo hacia la comercialización, con las primeras entregas previstas para finales de 2027. Gracias a los pedidos recibidos hasta la fecha tanto en Estados Unidos como en Europa, la capacidad de producción ya está asegurada para los dos primeros años de operaciones.

Este logro demuestra, además, la capacidad de H55 para suministrar sistemas de almacenamiento de energía adaptables y listos para la certificación, que cumplen con los requisitos de integración y operación en diversos programas aeronáuticos.

"La entrega de los módulos conformes marca un paso clave hacia la comercialización del Bristell B23 Energic", declaró Rob Solomon, consejero delegado de H55. "Con una fuerte demanda en el mercado que ya se está materializando, estamos avanzando con decisión desde el desarrollo hacia la ejecución a gran escala".

"El Bristell B23 Energic representa un gran avance para convertir la aviación eléctrica en una realidad práctica para la formación de pilotos", afirmó Martin Bristela, consejero delegado de BRM Aero. "Colaborar con H55 nos permite integrar una solución de propulsión que cumple con los requisitos de certificación y operativos, acercándonos así a la entrega de una aeronave eléctrica comercialmente viable".

El programa Bristell B23 Energic, desarrollado en colaboración con BRM Aero, está dirigido al mercado de formación de pilotos eléctricos, que experimenta un rápido crecimiento. La aeronave combina operaciones de cero emisiones con costes operativos y de mantenimiento significativamente reducidos, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento y la fiabilidad necesarios para una formación intensiva. Su sistema de propulsión eléctrica permite vuelos más silenciosos, un menor consumo de energía y un mantenimiento simplificado en comparación con las aeronaves de pistón convencionales. Diseñado teniendo en cuenta la certificación y la escalabilidad, el B23 Energic ofrece a las escuelas de vuelo una vía práctica para descarbonizar sus flotas sin comprometer la eficiencia operativa ni la seguridad.

Acerca de Bristell

Fundada en 2009 por Milan y Martin Bristela, Bristell by BRM AERO es un fabricante checo de aeronaves especializado en aviones ligeros deportivos y de aviación general. Con una completa planta de fabricación propia en Kunovice, la compañía produce más de 110 aeronaves al año y las distribuye a través de más de 30 concesionarios autorizados en todo el mundo. El catálogo de Bristell incluye aeronaves con certificación FAA y EASA, así como aeronaves MOSAIC, reconocidas por su moderna aviónica Garmin, su eficiente rendimiento y su fuerte enfoque en la seguridad, con características como fuselajes totalmente metálicos y sistemas de paracaídas balísticos BRS opcionales.

Acerca de H55

H55 es una empresa suiza especializada en sistemas de propulsión eléctrica certificados y sistemas de almacenamiento de energía con certificación para la aviación. La empresa impulsa la aviación eléctrica a gran escala transformando celdas de litio comerciales en sistemas de almacenamiento de energía seguros para la aviación, aprobados por los reguladores, respaldados por las aseguradoras y que los fabricantes de equipos originales (OEM) pueden implementar repetidamente como plataforma de propulsión certificada en diversos programas aeronáuticos. Esto se logra mediante la caracterización independiente de las celdas, un riguroso control de calidad, arquitecturas de seguridad redundantes y pruebas alineadas con los requisitos regulatorios, diseñadas para simular los peores escenarios de fallo.

Fundada como legado tecnológico del programa Solar Impulse, H55 se basa en más de dos décadas de experiencia práctica en aviación eléctrica. La compañía ha diseñado, construido y operado múltiples aeronaves eléctricas y ha acumulado más de 2.000 horas de vuelo totalmente eléctrico sin incidentes relacionados con las baterías, lo que le proporciona la experiencia operativa necesaria para ejecutar programas de certificación, y no solo para cumplirlos.

H55 se beneficia de un equipo directivo sólido y experimentado que combina una amplia experiencia en el escalamiento de empresas tecnológicas con una sólida ejecución operativa. En conjunto, estas capacidades respaldan una transición confiable desde el diseño certificado hasta la fabricación en serie repetible. El enfoque basado en plataformas de H55, en el que la evidencia de certificación se acumula en todos los programas, reduce el riesgo de adopción y facilita el despliegue eficiente en términos de capital de aeronaves eléctricas e híbridas.

Contacto para medios

Axelle Krummenacher+41 79 464 22 60press@h55.ch www.h55.ch

H55 SARoute de l'Aéroport 10 1950 SionSuiza

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