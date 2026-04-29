H55: pruebas de verificación de la función de seguridad del sistema de almacenamiento de energía integrado

(Información remitida por la empresa firmante)

-H55 completa satisfactoriamente las pruebas de verificación de la función de seguridad del sistema de almacenamiento de energía integrado

SION, Suiza, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- H55 ha anunciado hoy la finalización satisfactoria de sus pruebas de verificación de la función de seguridad del sistema, lo que supone un hito clave en la validación de su sistema integrado de almacenamiento de energía (ESS) y en su progreso hacia la certificación.

En las etapas finales para la certificación, H55 validó con éxito su Sistema de Almacenamiento de Energía (ESS) en una configuración totalmente integrada, reuniendo todos los subsistemas críticos en una arquitectura completa y operativa. La configuración de prueba incluyó Módulos de Batería (BM), Unidades de Gestión de Batería (BMU), Contador de Flujo de Energía (EFC), Unidad de Protección y Distribución de Energía (PPDU) y Unidad de Control de Carga (CCU).

La campaña se centró en validar el rendimiento del sistema, la integridad de la comunicación y, fundamentalmente, la funcionalidad de seguridad en condiciones operativas reales. Los resultados confirmaron una coordinación sólida y fiable entre todos los subsistemas, lo que garantiza un comportamiento estable y predecible del sistema en diversos escenarios.

Un resultado clave de la campaña fue la verificación exitosa de funciones críticas de seguridad a nivel de sistema, incluyendo la desconexión automática y controlada de la energía bajo condiciones de fallo o anómalas predefinidas, una capacidad esencial para la operación segura en entornos aeronáuticos.

Más allá de la validación del hardware, este hito representa un paso significativo para reducir los riesgos en la hoja de ruta de verificación y certificación del software de H55, ya que todas las funciones de seguridad del sistema funcionan según lo previsto dentro de una arquitectura integrada.

"Este hito representa un paso importante para reducir los riesgos tanto de nuestra tecnología como de nuestra hoja de ruta de certificación", afirmó Anthony D'Ambrisi, director de la Organización de Diseño de H55. "Al validar las funciones de seguridad a nivel de sistema en una arquitectura totalmente integrada, demostramos nuestra preparación para la certificación, no solo a nivel de componentes, sino como un sistema completo. Este es un paso importante hacia la industrialización y el despliegue a gran escala".

A diferencia de muchos fabricantes emergentes que desarrollan sistemas de forma aislada, el ESS de H55 se ha diseñado desde el principio en consonancia con los requisitos de certificación, en estrecha colaboración con las autoridades aeronáuticas, incluida EASA. El sistema se ha desarrollado con estándares de grado aeroespacial, muy superiores a los enfoques experimentales o de "permiso de vuelo".

Con más de una década de experiencia en la aviación eléctrica, la filosofía de seguridad de H55 va más allá de la gestión de fallos, centrándose en detectar, controlar y mitigar los riesgos antes de que se agraven. Este enfoque permite un mayor nivel de fiabilidad del sistema y es fundamental para obtener la certificación en entornos aeronáuticos exigentes.

La exitosa culminación de esta campaña marca un paso crucial para llevar la tecnología de H55 desde la validación hasta su implementación. Con programas activos en marcha y una creciente demanda de soluciones de propulsión eléctrica certificadas, H55 está en posición de apoyar a los fabricantes y operadores de aeronaves en la transición hacia el vuelo eléctrico.

A medida que la industria de la aviación acelera su camino hacia la descarbonización, los sistemas de almacenamiento de energía integrados y certificables de H55 están impulsando una nueva generación de aeronaves eléctricas, diseñadas no solo para volar, sino también para escalar.

Acerca de H55

H55 es una empresa suiza especializada en sistemas de propulsión eléctrica certificados y sistemas de almacenamiento de energía con certificación para la aviación. La empresa impulsa la aviación eléctrica a gran escala transformando celdas de litio comerciales en sistemas de almacenamiento de energía seguros para la aviación, aprobados por los reguladores, respaldados por las aseguradoras y que los fabricantes de equipos originales (OEM) pueden implementar repetidamente como plataforma de propulsión certificada en diversos programas aeronáuticos. Esto se logra mediante la caracterización independiente de las celdas, un riguroso control de calidad, arquitecturas de seguridad redundantes y pruebas alineadas con los requisitos regulatorios, diseñadas para simular los peores escenarios de fallo.

Fundada como legado tecnológico del programa Solar Impulse, H55 se basa en más de dos décadas de experiencia práctica en aviación eléctrica. La compañía ha diseñado, construido y operado múltiples aeronaves eléctricas y ha acumulado más de 2.000 horas de vuelo totalmente eléctrico sin incidentes relacionados con las baterías, lo que le proporciona la experiencia operativa necesaria para ejecutar programas de certificación, y no solo para cumplirlos.

H55 se beneficia de un equipo directivo sólido y experimentado que combina una amplia experiencia en el escalamiento de empresas tecnológicas con una sólida ejecución operativa. En conjunto, estas capacidades respaldan una transición confiable desde el diseño certificado hasta la fabricación en serie repetible. El enfoque basado en plataformas de H55, en el que la evidencia de certificación se acumula en todos los programas, reduce el riesgo de adopción y facilita el despliegue eficiente en términos de capital de aeronaves eléctricas e híbridas.

Contacto de prensaH55 : Axelle Krummenacher - axelle.krummenacher@h55.ch -+41 79 464 2260

H55 SARoute de l'Aéroport 101950 SionSuizawww.h55.ch

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