Häagen-Dazs anuncia sus cinco ganadoras de The Rose Project

-HÄAGEN-DAZS ANUNCIA SUS CINCO GANADORAS DEL PROYECTO "THE ROSE PROJECT": CELEBRANDO A MUJERES ANÓNIMAS DE TODO EL MUNDO QUE NO SE DETIENEN

Creado por la marca Häagen-Dazs, "The Rose Project" es una iniciativa global con una beca de 100.000 dólares que apoya a mujeres extraordinarias y no reconocidas, #MujeresQueNoSeDetienen.

El premio se reparte a partes iguales entre las cinco ganadoras, con el fin de ayudarlas a desarrollar su potencial y financiar sus proyectos.

El proyecto continúa con las nominaciones ahora reabiertas para 2024.

La celebración del Día Internacional de la Mujer continúa en las heladerías de Europa, Asia y América Latina, dónde se regalarán bolas de helado del sabor favorito de la cofundadora: Vanilla.

Por otro lado, Häagen-Dazs apoyará a organizaciones benéficas de mujeres en todo Reino Unido, Taiwán e India con donaciones y productos de edición limitada.

LONDRES, 6 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- En vísperas del Día Internacional de la Mujer, Häagen-Dazs revela las cinco extraordinarias ganadoras de "The Rose Project", Promoción de 2023. "The Rose Project" es una iniciativa global que invitó a todo el mundo a nominar a mujeres pioneras anónimas, en honor a la cofundadora de la marca, Rosa Mattus.

Las ganadoras de la Promoción 2023 incluyen a Eunice Maia de Portugal, Jennifer Seifert y Karol Ivanna Aceves Flores de México, Sarah Kandolo de Sudáfrica y Yarett Piñeiro de Puerto Rico. Para obtener más información sobre las ganadoras y sus increíbles historias, visite https://iwd.haagen-dazs.global. Cada una recibirá una parte igual de la beca de 100.000 dólares para ayudarlas a continuar con su trabajo excepcional, liberar su potencial o contribuir a una causa que les apasione.

"The Rose Project" continuará por segundo año consecutivo para reconocer a la Promoción de 2024. Las nominaciones están abiertas y pueden presentarse hasta el 31 de julio de 2024. Nomínese a usted misma o a otra mujer anónima que merezca reconocimiento a través de https://iwd.haagen-dazs.global.

Aurélie Lory, directora general de Häagen-Dazs Shops Global y miembro del jurado de "The Rose Project", dijo: "Como marca cofundada con orgullo por una mujer, Häagen-Dazs se compromete a honrar este legado para apoyar y empoderar a las mujeres en todos los niveles. "The Rose Project" es la plataforma perfecta para esto. Este año, durante el Día Internacional de la Mujer, no solo anunciaremos nuestras primeras cinco ganadoras del innovador proyecto "The Rose Project", sino que también ampliaremos nuestro apoyo a organizaciones benéficas locales y regalaremos bolas de helado gratis en algunas de nuestras heladerías alrededor del mundo. Esperamos que las increíbles ganadoras de este año inspiren a otras mujeres anónimas con talento que aún no han sido reconocidas, a compartir su propia historia o nominar a otras este año".

Como parte del compromiso de Häagen-Dazs de apoyar a las mujeres en todos los niveles, la marca se compromete a apoyar importantes organizaciones benéficas centradas en las mujeres en Asia y Europa, a través de productos personalizados de "The Rose Project" y ventas en heladerías. Las organizaciones benéficas incluyen el programa The Prince's Trust Change a Girl's Life en Reino Unido, The Awakening Foundation en Taiwán y BAIF en India.

El viernes 8 de marzo de 2024, continua la celebración por el Día Internacional de la Mujer en las heladerías Häagen-Dazs, dónde por segundo año consecutivo, se regalarán bolas de helado de Vanilla "el favorito de la cofundadora", así como habrá promociones especiales para el mismo, en heladerías seleccionadas.

Para obtener más información sobre "The Rose Project", incluido cómo nominar, visite https://iwd.haagen-dazs.global o Instagram @haagendazs_roseproject.

