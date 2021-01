Habanos, S.A. presenta En Primicia Mundial Hoyo De Monterrey Primaveras Para Celebrar El Año Nuevo Chino

· De la mano de The Pacific Cigar Co. LTD e Infifon Hong Kong Limited, distribuidores exclusivos de Habanos, S.A. presentan esta nueva vitola en un encuentro único que combina el formato presencial y virtual.

· La nueva vitola Primaveras de Hoyo de Monterrey (cepo 48 x 167 mm de largo), ha sido seleccionada especialmente para esta producción limitada dedicada a la fiesta de primavera del año lunar chino, en el año del Buey.

LA HABANA, 12 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A., a través de su distribuidor exclusivo The Pacific Cigar Co. LTD (PCC) e Infifon Hong Kong Limited, presenta en un exclusivo evento su nueva vitola Primaveras de Hoyo de Monterrey (cepo 48 x 167 mm de largo), seleccionada especialmente por Habanos, S.A. para conmemorar este 2021 la fiesta de primavera del año lunar chino, el "año del Buey".

La vitola Primaveras de Hoyo de Monterrey tendrá una producción limitada, pero estará disponible en todos los mercados. Esta vitola se presenta en un cajón especial de 18 Habanos elaborados "Totalmente a Mano con Tripa Larga", tras una esmerada selección de las hojas de capa, tripa y capote procedentes de la zona de Vuelta Abajo*, en la región de Pinar del Río*, Cuba*. Su fortaleza suave es uno de los rasgos distintivos de la marca, y Hoyo de Monterrey Primaveras será una buena opción para los más expertos fumadores del considerado mejor tabaco del mundo.

El evento de presentación tendrá lugar este 13 de enero y contará con la participación de unos 200 invitados, que tendrán la oportunidad de disfrutar en directo de este lanzamiento. El encuentro combinará el formato presencial con el virtual, como se viene haciendo durante estos últimos meses, y contará con la participación de los Vice-Presidentes de Habanos, S.A. Leopoldo Cintra González y José María López Inchaurbe.

Hoyo de Monterrey es una de las marcas más prestigiosas de Habanos. Su origen se remonta a la plantación del mismo nombre ubicada en San Juan y Martínez*, en el corazón de Vuelta Abajo*, sin duda una de las más famosas vegas que simboliza la riqueza de la tierra cubana para el considerado el mejor tabaco del mundo. Todas las vitolas de la marca se elaboran "Totalmente a Mano con Tripa Larga", con hojas procedentes de la región de Pinar del Río*, en la zona de Vuelta Abajo*.

*(D.O.P.) Denominaciones de Origen Protegida

The Pacific Cigar Co. LTD (PCC) e Infifon Hong Kong Limited, son los distribuidores exclusivos de Habanos, S.A. para la región de Asia. Cuentan con más de 50 tiendas en Asia Pacífico y China, con 32 tiendas en la región, 2 en China, 2 en Canadá y 21 tiendas adicionales por parte de sus colaboradores en Asia.

Corporación Habanos, S.A. es líder mundial en la comercialización de puros Premium tanto en Cuba como en el resto del mundo.

