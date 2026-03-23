(Información remitida por la empresa firmante)

-Habitat for Humanity lanza la campaña "Abramos la puerta" para generar conciencia sobre la necesidad mundial de vivienda

ATLANTA, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Un hogar es la base sobre la que construimos nuestras vidas. Nos brinda mejor salud, educación y bienestar, mayor crecimiento económico y menor pobreza. Sin embargo, cada día, una de cada tres personas en el mundo se despierta sin la seguridad de un hogar seguro y asequible.

La crisis de la vivienda es uno de los desafíos globales más urgentes. Conscientes de la importancia que tiene un hogar para las familias y su impacto en las comunidades, hoy, junto con nuestros socios, Habitat for Humanity lanza su campaña global "Abramos la puerta" para crear conciencia sobre la crisis mundial de la vivienda y movilizar a personas de todo el mundo para que actúen.

Este año, Habitat celebra 50 años uniendo a las personas para construir comunidades prósperas y saludables. Aprovechando este hito, la campaña "Abramos la puerta" de Habitat, con el apoyo de State Farm, Whirlpool, Lowe's y Wells Fargo, abordará la necesidad mundial de vivienda y destacará esta urgencia mediante instalaciones temporales, construcciones sobre el terreno y narración digital en más de 60 países.

"La vivienda ha sido el pilar fundamental del trabajo de Habitat durante 50 años. Como líder mundial en vivienda, Habitat comprende las claves para hacer realidad nuestra visión de un mundo donde todos tengan un lugar digno donde vivir", afirmó Jonathan Reckford, consejero delegado de Habitat for Humanity International. "Con el apoyo de nuestros socios, la campaña 'Abramos la Puerta' creará conciencia sobre la necesidad de mejorar el acceso a viviendas asequibles y sostenibles, y todos podemos contribuir. Ya sea aportando tu voz, tu tiempo o tus talentos, puedes ayudar a promover el acceso a la vivienda, la asequibilidad y las soluciones sostenibles, y contribuir a que más familias en todo el mundo puedan tener una vivienda propia".

El 1 de abril, Habitat lanzará la primera gran activación en EE.UU. de la campaña Abramos la puerta. Home is the Key, la iniciativa anual de recaudación de fondos y concienciaón de Habitat, inspira a socios, defensores y comunidades a impulsar soluciones de vivienda innovadoras en todo EE.UU. Patrocinada por Lowe's, Blizzard Entertainment y Colgate-Palmolive, esta iniciativa de un mes de duración impulsará un movimiento para abrir las puertas a la propiedad de vivienda equitativa y a comunidades más fuertes y resilientes. Durante abril, cinco filiales locales de Habitat —Greater Indy Habitat for Humanity, Habitat for Humanity Greater Orlando & Osceola County, Habitat for Humanity New York City and Westchester County, Habitat for Humanity Seattle-King & Kittitas Counties, y Habitat for Humanity of Washington, D.C. & Northern Virginia— organizarán eventos que incluyen mesas redondas con distinguidos expertos en vivienda y dedicatorias de viviendas para demostrar el poder de la acción colectiva y el compromiso continuo con la creación de soluciones de vivienda en EE.UU.

"Hemos apoyado fervientemente a Habitat durante más de dos décadas, tanto en las obras como fuera de ellas. En este tiempo, hemos visto de primera mano el poder transformador que un hogar puede tener en una familia", dijeron Drew y Jonathan Scott, voluntarios humanitarios de Habitat. "Pero también sabemos que se necesita más que construir para resolver la crisis mundial de la vivienda. Nos sentimos honrados de apoyar y participar una vez más en la iniciativa 'Home is the Key' de Habitat para crear conciencia sobre esta creciente necesidad, y estamos listos para trabajar junto con todos para garantizar que más familias tengan un lugar seguro al que llamar hogar".

Esta primavera, Habitat también lanza una gira experiencial por 10 ciudades de todo el mundo para visibilizar la problemática de la vivienda y celebrar el impacto que la organización ha tenido durante décadas. Habitat buscará despertar la curiosidad y el diálogo mediante la apertura de puertas en mercados selectos, cada una con historias inspiradoras de familias y proyectos que simbolizan la oportunidad que una puerta abierta brinda a la comunidad. Las ciudades participantes son Nueva York, Washington D.C., Orlando, Ciudad de México, Atlanta, Londres, Houston, Los Ángeles, Oakland y Chicago. Cada puerta dirigirá a los visitantes a nuestra campaña y a una experiencia digital en habitat.org.

Desde 1976, Habitat for Humanity ha ayudado a más de 65 millones de personas en todo el mundo a construir, mejorar o financiar un hogar. Al comenzar nuestros próximos 50 años, Habitat se enfoca en construir un mundo donde todos tengan un hogar seguro y asequible. Todos deberían tener la oportunidad de imaginar su futuro en sus propios términos, y todo comienza con una puerta abierta. Dona, sé voluntario, alza la voz, involúcrate. Porque un futuro mejor comienza con un hogar. Para obtener más información sobre la campaña "Abramos la puerta" y cómo participar, visite www.habitat.org/open-door.

Acerca de Habitat for Humanity

Habitat for Humanity es un movimiento de personas en su comunidad y en todo el mundo que trabajan juntas para construir comunidades más prósperas y dinámicas, garantizando que todos tengan un hogar seguro y asequible. Desde nuestra fundación en 1976 como organización cristiana, hemos ayudado a más de 65 millones de personas en todo el mundo a construir su futuro a su manera, mediante el acceso a una vivienda digna. Lo hemos logrado trabajando codo a codo con personas de todos los ámbitos de la vida para construir, reparar y financiar sus hogares, innovando en métodos de construcción y financiación, y promoviendo políticas que faciliten la construcción y el acceso a la vivienda para todos. Juntos, construimos hogares, comunidades y esperanza. Para obtener más información, visite habitat.org.

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