5 hábitos que evitan comprometer la privacidad de los datos, según Oney

Verificar la autenticidad del comercio, controlar los movimientos bancarios o configurar límites operativos, son algunas de las recomendaciones de Oney para evitar caer en fraudes o estafas en las compras online. Según datos de INCIBE, 6 de cada 10 ciberestafas se producen a través de mensajes o correos electrónicos.

La temporada de compras navideñas y de rebajas continúa siendo el periodo de mayor actividad del comercio online en España. Con millones de transacciones cada día, también aumentan los intentos de fraude digital, la suplantación de identidad y las estafas que buscan vulnerar la seguridad de las operaciones y de los datos personales de los usuarios. Según el Ministerio del Interior, en 2024 se registraron en España 464.801 ciberdelitos, y de ellos, 412.850 (88,8 %) fueron fraudes informáticos.

A esta intensificación del comercio digital se suma la creciente popularidad de modalidades de pago aplazado, como el BNPL, que según datos de Oney, entidad financiera especializada en soluciones de pago y servicios financieros, es utilizado por el 37,1 % de los españoles, especialmente los jóvenes. Esto refuerza la necesidad de extremar la protección en un entorno de compra cada vez más dinámico y exigente, un aspecto señalado recientemente por ASNEF en su campaña de concienciación 'En lo digital, preocúpate igual' en torno a la ciberseguridad.

En este contexto, para la compañía, la convergencia entre nuevas formas de compra y nuevas amenazas exige un enfoque preventivo, transversal y compartido. Por este motivo, ha elaborado una serie de recomendaciones clave para reforzar la seguridad en las compras online y asegurar la protección referente a los datos privados de los consumidores.

En primer lugar, es importante, verificar la autenticidad del comercio. Antes de introducir cualquier dato personal o bancario, hay que revisar que la web sea oficial. Para ello, es importante comprobar que la URL es correcta y no contiene variaciones sospechosas (errores ortográficos, símbolos extraños o dominios poco habituales). También revisar que el sitio utilice el protocolo https y muestre el candado de seguridad en la barra del navegador. Además, desde Oney recuerdan que es importante tener actualizada la app de la entidad para disponer de todas las actualizaciones en seguridad.

Por otro lado, también es fundamental comprobar la veracidad de las comunicaciones de la entidad financiera. Ante el incremento de campañas de phishing dirigidas a clientes de servicios financieros, Oney aconseja que cualquier comunicación por email, SMS o llamada sea contrastada a través de los canales oficiales. Las entidades nunca solicitan claves de acceso personales, únicamente en algunas ocasiones se envían códigos por SMS para verificar la compra. Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), 6 de cada 10 ciberestafas se producen a través de mensajes o correos electrónicos. Si surge cualquier duda, el protocolo recomendado es contactar directamente con el servicio de atención al cliente a través de los canales verificados.

Asimismo, revisar de forma periódica los movimientos bancarios ayuda a detectar rápidamente cualquier operación que no se reconozca. Además, es aconsejable activar las notificaciones en tiempo real del banco o proveedor de pago, así el usuario recibirá un aviso instantáneo cada vez que se realice un cargo, lo que permite bloquear tarjetas o cuentas al momento en caso de actividad sospechosa.

Otra práctica recomendada es establecer límites diarios y mensuales de gasto, así como restricciones para pagos en comercios extranjeros o transacciones recurrentes. Estos controles permiten detener automáticamente operaciones sospechosas y ofrecen al usuario una capa de seguridad adicional sin afectar a su experiencia de compra. Por último, se recomienda utilizar redes y dispositivos seguros para realizar las compras. Las compras online deben realizarse siempre desde redes privadas y conexiones cifradas. Se debe evitar el Wi-Fi público como el de centros comerciales, aeropuertos o cafeterías, ya que pueden ser interceptados con relativa facilidad.

"En Oney estamos constantemente reforzando nuestros sistemas de protección y control antifraude, invirtiendo en tecnologías avanzadas de detección temprana y autenticación reforzada. No obstante, la seguridad no depende únicamente de las herramientas tecnológicas, es un esfuerzo conjunto entre consumidores, comercios y entidades financieras. Sólo a través de la colaboración, la prevención y unos hábitos digitales responsables podemos garantizar un entorno de compra verdaderamente seguro para todos" señala Xochitl González, CMO de Oney.

Con el objetivo de impulsar unas compras online más seguras, Oney combina tecnología avanzada, autenticación reforzada y herramientas de prevención para detectar transacciones anómalas y acompañar al usuario en todo el proceso de pago sin frenar la experiencia del cliente. Para ello, la compañía confía en Oneytrust, su solución líder en Europa para verificar la identidad y prevenir el fraude digital.

