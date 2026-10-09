Hablar de la muerte con pacientes en paliativos no causa daño emocional, según un ensayo clínico de la UIC

Archivo - Hablar sobre la muerte con pacientes en paliativos no causa daño emocional, según un ensayo clínico de la UIC - UIC BARCELONA - Archivo

(Información remitida por la empresa firmante)

El proyecto ‘HABLAR’, de la Cátedra WeCare de la UIC y liderado por la Dra. Iris Crespo, señala que los profesionales pueden abrir conversaciones sobre la muerte sin temor a causar daño

Los pacientes que recibieron la intervención para hablar de la muerte no mostraron más malestar emocional, más desesperanza, ni una peor valoración de la relación con su médico que quienes recibieron la atención habitual

El estudio se desarrolla en seis unidades de cuidados paliativos de España, entre ellos la Clínica Cuides, con una muestra prevista de 168 personas con cáncer avanzado

Barcelona, 9 de octubre de 2026. Un ensayo clínico pionero en cuidados paliativos de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) indica que conversar sobre la muerte con personas atendidas en cuidados paliativos no resulta perjudicial para el paciente. Se trata del proyecto ‘HABLAR’, una investigación de la Cátedra WeCare de la UIC y financiada por el Instituto de Salud Carlos III que busca estudiar el impacto de invitar a los pacientes a compartir sus pensamientos sobre el final de la vida.

El proyecto, liderado por la investigadora de la cátedra Wecare y profesora de psicología de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud Iris Crespo, nace de la necesidad de aprender a identificar a aquellos pacientes que tienen miedo a morir, comprender qué hay detrás de ese temor y poder acompañarlos en ese proceso.

La investigación compara una intervención llamada GO-TaD (Give the Opportunity to Talk about Death thoughts), en la que el profesional de paliativos abre la conversación sobre estos pensamientos, con la práctica habitual, en la que el tema solo se aborda si lo plantea el paciente. Se evalúan el malestar emocional, la desesperanza, la calidad de la relación con el profesional y la calidad de vida.

Los análisis preliminares del estudio señalan que los profesionales pueden abrir conversaciones sobre la muerte sin temor a causar daño. “Los pacientes en cuidados paliativos piensan en la muerte, se lo preguntemos o no. Nuestros datos preliminares indican que darles la oportunidad de hablar de ello no les hace sentir peor”, explica la doctora.

Como refiere la investigadora, el silencio puede hacer que estos pensamientos, miedos e incertidumbres se vivan en soledad y generen una sensación de aislamiento dentro del propio proceso de enfermedad. “Poner palabras a sus preocupaciones permite, en muchos casos, desmitificar temores, aliviar sufrimiento y favorecer que la persona pueda vivir esta etapa de la enfermedad sintiéndose escuchada, comprendida y acompañada”.

La Clínica Cuides, uno de los centros participantes

El estudio, que finalizará en diciembre, se desarrolla en seis unidades de cuidados paliativos de España, entre ellas la Clínica Cuides de la UIC, con una muestra prevista de 168 personas con cáncer avanzado atendidas por estos equipos.

La médico especialista en paliativos de la Clínica Cuides de la UIC María Jimeno ha explicado que “cuando se habla de la muerte, no se adelanta el final”, sino que “se abre un espacio para que el paciente pueda expresar sus miedos, comprenderlos y sentirse acompañado”. “No hablar de la muerte no significa no pensar en ella; sino que puede significar vivirla en soledad”, ha concluido.

La labor de la Cátedra WeCare

La Càtedra WeCare: Atención al Final de la Vida de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) tiene como misión contribuir, a través de la investigación, a aliviar el sufrimiento de las personas con enfermedades avanzadas y dar respuesta a las necesidades de los pacientes y sus familias. Su actividad se centra en generar conocimiento científico que permita desarrollar soluciones prácticas para mejorar la atención y el acompañamiento al final de la vida.

La Cátedra está dirigida por Cristina Monforte, investigadora y profesora del departamento de enfermería y vicerrectora de planificación, calidad y desarrollo estratégico de la UIC y por Joaquim Julià, jefe de servicio de Cuidados Paliativos del ICO Badalona, investigador y director del máster universitario de Cuidados Paliativos y Necesidades de Soporte de la UIC.

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