¿Qué es lo que hace que Sumigran sea una empresa distinguida?

Sumigran es una empresa cuya especialidad es el césped artificial, pero no desempeña exclusivamente dicha función. A lo largo de su trayectoria profesional, ha llevado a cabo múltiples labores, tales como la colocación de moquetas y felpudos personalizables o la instalación de pavimentos, entre otros

Que el cliente cuente con la opción de poder personalizar los productos que deseé, es un hecho digno de ser recalcado. Muestra de que la empresa se preocupa por satisfacer las necesidades de cada usuario con la mayor precisión posible. Aunque en ocasiones no pueda apreciarse a simple vista, cada pavimento o moqueta contiene un elemento propio. Un trazo característico que conforma una identidad. A petición del cliente, Sumigran se ocupa de otorgar a cada moqueta, pavimento o sección de césped artificial, su toque diferenciador.

Desde su origen, en el año 1999, la línea de progreso que ha proyectado la empresa, no ha hecho más que aumentar de manera paulatina. Cada año consecutivo traía consigo una lista de nuevos logros que colmaban de orgullo a Sumigran y hacían que su voluntad de continuar progresando fuera in crescendo, siempre con el objetivo de hacer un gran trabajo. Durante estos veintidós años de recorrido, la empresa sólo ha hecho inversiones cuando ha podido permitírselo, con el fin de mantener una política de inversión prudente y conservadora. Sumigran no persigue grandes ganancias fáciles y rápidas, sino la obtención de beneficios a largo plazo, fruto de un trabajo esmerado.

La maquinaria con la que se trabaja resulta vital si lo que una empresa pretende es realizar una labor impoluta. Por ello, Sumigran dispone de una maquinaria especial empleada con el fin de servir piezas cortadas a medida para las superficies de escaparates de tiendas de moda o calzado. Algunos nombres de firmas con las que Sumigran ha colaborado son Cortefiel, Sephora, Desigual o Gioseppo. También ha realizado instalaciones de césped artificial y felpudo metálico REXMAT a clientes de un gran grupo de distribución mundial como es El Corte Inglés. Hablar únicamente del trabajo efectuado para El Corte Inglés o las marcas de moda citadas anteriormente es limitar a una pequeña parcela las numerosas contribuciones de la empresa. Sumigran también trabajó para el Museo Nacional del Prado, con el suministro de moqueta ferial, o para el Banco Santander, con la entrega de felpudo metálico REXMAT en la Ciudad Financiera del Banco de Santander, Boadilla del Monte.

En relación con su área de trabajo, Sumigran abarca todo el territorio nacional con sus servicios de instalación de césped artificial, ya sean espacios ubicados en la península como fuera de ella. En las islas Canarias y Baleares, para ser más exactos. A parte de esto, la empresa también exporta sus productos de calidad a países como Francia, Alemania, Marruecos, Argelia, Italia o Portugal. Con ayuda de algunos distribuidores, los artículos fabricados de Sumigran han cruzado el gran charco y han aterrizado en países como Estados Unidos o México.

Lejos de los clientes o de los lugares por los que se extiende con diligencia la presencia de la empresa, Sumigran mantiene con firmeza un pacto de responsabilidad social que se basa principalmente en ser socialmente consecuentes en todos y cada uno de los aspectos que nacen de las tareas que realizan todos los días. La empresa no solo cree conveniente cuidar debidamente a los clientes y proveedores, sino también a los empleados. Ellos forman parte activa del holgado núcleo que representa a Sumigran, una empresa prolija. Mantener con vida una serie de valores fundamentales para generar un ambiente confortable para todos/as es uno de los objetivos estrella de la empresa. Porque tienen la firme convicción de que un mecanismo funciona correctamente cuando el conjunto de sus piezas está bien conservado. La concienciación sobre el medio ambiente es también es un pilar primordial que sostiene la empresa. Hoy en día, con todas las adversidades medioambientales que hay que confrontar, cada contribución que favorezca a la protección del planeta, por mínima que sea, equivaldrá a un paso hacia un mundo más respetuoso con el medio ambiente y, como consecuencia de esto, un lugar mejor para vivir. Precisamente por causa de esto, Sumigran recicla todo el papel que se usa en las oficinas y, también, el aluminio y los plásticos se reutilizan. Por otra parte, la empresa solo emplea energía eléctrica, exceptuando el combustible fósil que se destina al consumo de su flota de vehículos de reparto. En este punto, Sumigran trata de reducir a diario el gasto de papel y las emisiones de Co2 de los vehículos de reparto. Puesto que, España se situó el pasado año por encima de la media europea en cuanto a la emisión de contaminantes atmosféricos como el dióxido de carbono (Co2), con una cifra de 110,5 g/km.

La página web de la empresa Sumigran cuenta con varios apartados realmente interesantes que facilitan que el cliente conozca sus métodos, historia, productos, etc. Uno de sus apartados más destacado es su blog. En él, Sumigran proporciona algunos consejos valiosos relacionados con, por ejemplo, cómo cuidar el césped artificial. Una información que, un cliente que no haya tenido nunca antes césped artificial quizá pudiera necesitar. Otras cuestiones que se resuelven son las siguientes: “¿Por qué instalar césped artificial para piscinas en un jardín?” o “Cómo instalar moqueta en losetas”. Algunas dudas que puedan surgir, se ven plasmadas en el blog de Sumigran, acompañadas de una respuesta profesional. En caso de que los clientes deseen plantear una cuestión que no aparece en el blog, podrán plantearla clicando el apartado de “contacto”, donde tendrán la opción de dejar un mensaje que será respondido lo antes posible, siempre, por los profesionales más cualificados del sector.

