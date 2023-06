Hacer realidad el WOW: La última revelación de Toshiba TV

(Información remitida por la empresa firmante)

HONG KONG, 25 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Toshiba TV ha expresado su compromiso con la autenticidad, la innovación y la excelencia artesanal. La marca también es conocida por su sincera dedicación a los clientes y el esfuerzo continuo por mantener la excelencia clásica en cada generación.

En esta línea, Toshiba TV está preparada para hacer realidad el "wow" en junio de 2023; presentando tres de sus exitosas series de modelos, cada una de una gama de productos diferente: los televisores Toshiba C350, la serie M550 y el último X9900L a los mejores precios hasta la fecha.

Desde su lanzamiento, la serie Toshiba TV C350 de gama básica ha causado sensación en el mercado mundial de televisores por su asequibilidad sin renunciar al valor. Sus modelos están diseñados con una pantalla 4K, control por voz y la inclusión de Dolby Atmos y Dolby Vision para unas prestaciones visuales y sonoras superiores.

La serie Toshiba TV M550, la serie de gama media, incorpora la tecnología REGZA Engine 4K Pro de Toshiba TV, REGZA Power Audio Pro, Quantum Dot Color y Full Array Local Dimming para mejorar la imagen, el color y el sonido. La serie M550 es elogiada por su capacidad para ofrecer una experiencia de visualización cinematográfica realmente envolvente.

Por último, pero no por ello menos importante, la serie de televisores Toshiba que se presentará durante la próxima temporada es el X9900L, un buque insignia de la flota OLED 4K con unas especificaciones más que impresionantes: una frecuencia de actualización de 120 Hz, el motor REGZA OLED para el negro perfecto en última instancia, Tru Color OLED, un potente optimizador de imagen AI, el REGZA Power Audio Extreme que compone el Tru Screen Sound, Tru Bass Processor y la tecnología de sonido envolvente REGZA 5.1.2. El X9900L está preparado para seguir cosechando éxitos en todo el mundo, ya que incorpora todos los elementos de la última televisión de la era digital.

Este mes de junio, todos los modelos de televisores Toshiba mencionados estarán disponibles con las mejores ofertas del mercado en Best Buy (EE.UU.), M Video (Rusia), Amazon y Flipkart (India), The Good Guys (Australia), Falabella (Perú), Carrefour y Via Varejo (Brasil), etc. - por lo que vale la pena esperar.

Acerca de Toshiba TV

Toshiba TV cuenta con 71 años de historia en la producción de televisores. Gracias a su fuerte ADN en invenciones e ideas innovadoras, Toshiba TV ha producido muchos televisores con las primeras características del mundo. Toshiba TV ha proporcionado experiencias inolvidables y nuevos estilos de visualización a muchas personas de todo el mundo gracias a su alta calidad de imagen.

