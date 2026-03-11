(Información remitida por la empresa firmante)

- Haier Biomedical organiza la Cumbre Europea de Socios en Roma y promueve la estrategia "En Europa, para Europa"

ROMA, 11 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Haier Biomedical celebró recientemente su Cumbre Europea de Socios en Roma bajo el lema "Avanzando Juntos: Compartiendo el Futuro de la Innovación Biomédica". Esta cumbre reunió a 37 socios regionales y líderes del sector de 23 países europeos para definir su compromiso a largo plazo con Europa y presentar una cartera ampliada de soluciones de laboratorio, lo que marca una actualización estratégica de su cartera de marcas. La nueva estrategia se orienta hacia soluciones basadas en escenarios y aplicaciones, a la vez que comparte su plan a largo plazo para profundizar la localización en Europa y ofrecer servicios y soporte más completos y personalizados en toda la región.

En la cumbre, Enrique Wang, director de mercado global de Haier Biomedical, reafirmó la visión global de la empresa de lograr más del 50 % de los ingresos globales de los mercados internacionales para 2027 y más del 50 % de contribución a los ingresos más allá de la refrigeración para 2028. Enfatizó que Europa sigue siendo una prioridad estratégica dentro de la hoja de ruta de globalización de la empresa, que subraya el principio de localización "En Europa, para Europa" de entregar productos, servicios y soporte adaptados a los estándares regulatorios regionales, las expectativas de los clientes y las necesidades de las aplicaciones.

Al describir la estrategia europea para 2026, Semir Selimovic, director de Europa del Norte, Central y Oriental de Haier Biomedical Europe, destacó la inversión continua en ventas locales, servicio y experiencia en productos para fortalecer la capacidad de respuesta y la ejecución en mercados clave. Europa se ha convertido en una de las regiones internacionales de mayor crecimiento de Haier Biomedical, respaldada por la expansión de equipos locales y una cartera de productos en constante expansión.

Expansión de congeladores a soluciones completas

Entre los nuevos productos presentados, el Sistema de Aféresis de Plasma XJ-III atrajo especial atención. El sistema ha obtenido la certificación MDR de la UE, lo que marca un hito importante en el cumplimiento de los estrictos requisitos regulatorios europeos y consolida la posición de Haier Biomedical en la tecnología de sangre y plasma. En Europa, las incubadoras de CO₂, las centrífugas, las cabinas de bioseguridad y las líneas de almacenamiento en frío de Haier Biomedical siguen ganando cuota de mercado, gracias a tecnologías de eficiencia energética y al cumplimiento de las normas de certificación regionales. La evolución del producto presentada en Roma demuestra un avance hacia la creación de una cartera completa capaz de respaldar a laboratorios, hospitales e instituciones de ciencias de la vida con soluciones integrales.

Automatización y gestión inteligente de la sangre como motores de crecimiento

Daniele Pericolini, especialista europeo en Soluciones de Automatización de Haier Biomedical, describió la estrategia de la compañía para impulsar el crecimiento futuro mediante la automatización de laboratorios y sistemas inteligentes de gestión de sangre. Las soluciones automatizadas de biobancos de Haier Biomedical integran almacenamiento a temperatura ultrabaja con RFID, plataformas de automatización modulares y sistemas de nitrógeno líquido para mejorar la trazabilidad de las muestras y la eficiencia operativa. Al abordar desafíos como la integridad de las muestras, el seguimiento de la temperatura y el almacenamiento de alta densidad, la compañía se ha posicionado dentro de la creciente demanda europea de infraestructura avanzada para biobancos.

Además, el sistema inteligente de gestión de sangre U-Blood representa una transición del almacenamiento en frío tradicional a la gestión de la cadena de suministro de sangre conectada en tiempo real. Diseñada para reducir el desperdicio, mejorar la trazabilidad y facilitar los flujos de trabajo de transfusión las 24 horas, la solución se alinea con el creciente enfoque europeo en la seguridad, la digitalización y las iniciativas sanitarias de cero residuos.

Reconocimiento de clientes europeos y alineación de marca

La cumbre también presentó casos de éxito de cuatro socios europeos, representantes de Alemania, Eslovenia, Francia y Dinamarca, que destacaron la sólida validación local de las soluciones de Haier Biomedical. En Francia, un socio de larga trayectoria presentó la cabina de bioseguridad desarrollada conjuntamente y adaptada a los estándares franceses, con más de 230 unidades implementadas en más de 100 clientes. En Dinamarca, un socio de Haier Biomedical compartió el éxito de su ultracongelador mediante licitaciones públicas y su continua expansión a otras categorías de productos. En Eslovenia, las instalaciones farmacéuticas a gran escala reforzaron la capacidad de la compañía para gestionar proyectos complejos de múltiples unidades. Los socios de Europa Central también destacaron la fiabilidad, el cumplimiento normativo y el soporte posventa como factores clave de diferenciación.

Fuerte crecimiento internacional en 2025

La creciente presencia europea de Haier Biomedical se sustenta en un sólido rendimiento financiero. En 2025, la compañía registró ingresos superiores a los 2.300 millones de RMB, con ingresos internacionales que alcanzaron los 840 millones de RMB, lo que representa más del 36 % de los ingresos totales y refleja su continua expansión global.

Europa registró un crecimiento de dos dígitos, lo que contribuyó en gran medida al crecimiento general de los ingresos internacionales. Las soluciones de la compañía, basadas en IA y automatización, aportaron aproximadamente el 15 % de los ingresos totales en 2025, lo que indicó una aceleración de la transformación tecnológica. Estos resultados reflejan una transición más amplia, pasando de la exportación de hardware a la entrega de soluciones localizadas, respaldada por equipos regionales y certificaciones en más de 18 países.

Al concluir la Cumbre Europea de Socios, Haier Biomedical reafirmó su compromiso de fortalecer las operaciones locales, expandir las soluciones de automatización y ciencias de la vida, e impulsar el crecimiento colaborativo con sus socios. Mediante la combinación de capacidades de innovación global y ejecución local en Europa, la compañía aspira a consolidar aún más su posición como proveedor de confianza en soluciones para ciencias de la vida a partir de 2026.

Para obtener más información, visite https://www.haiermedical.com/.

