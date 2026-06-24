Haier Energy debuta en Intersolar Europe 2026 con soluciones energéticas para el sector residencial y C&I

(Información remitida por la empresa firmante)

-Haier Energy debuta en Intersolar Europe 2026 con soluciones energéticas integradas para el sector residencial y comercial e industrial

Su nueva cartera combina generación solar, almacenamiento, gestión energética y optimización mediante inteligencia artificial para impulsar la transición energética de Europa.

MUNICH, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En Intersolar Europe 2026, una de las ferias líderes a nivel mundial para la industria solar y de almacenamiento de energía, Haier Energy presenta su cartera más reciente de soluciones energéticas residenciales y comerciales e industriales (C&I), diseñadas para ayudar a hogares y empresas a mejorar su resiliencia energética, optimizar el consumo y acelerar la descarbonización.

La compañía presenta un ecosistema integral que integra la generación de energía solar, el almacenamiento de energía, la gestión inteligente de la energía y la comercialización de energía. Entre las innovaciones clave que se exhiben se incluyen el sistema de almacenamiento de energía residencial todo en uno E-Tower Ultra, la plataforma E-Bank ESS, inversores fotovoltaicos y la plataforma de gestión energética con IA HEnvision.

Apoyando una gestión energética más inteligente para los hogares europeos

Ante la volatilidad de los precios de la energía y el aumento de los costes eléctricos, la solución inteligente residencial de Haier Energy fomenta una mayor independencia energética y un uso más eficiente de la energía.

La E-Tower Ultra cuenta con una arquitectura modular sin cables diseñada para simplificar la instalación y la puesta en marcha. El sistema incorpora tecnología de protección activa contra incendios y está diseñado para funcionar de forma fiable a temperaturas de hasta -20 °C. La optimización energética basada en IA analiza las tarifas eléctricas en tiempo real para ajustar automáticamente las estrategias de carga y descarga, ayudando a los propietarios a maximizar el autoconsumo y reducir los costes energéticos.

Al integrarse con la plataforma HEnvision, el sistema también puede incorporar previsiones meteorológicas y patrones de consumo doméstico para optimizar aún más el uso de la energía. Un módulo de respaldo opcional para toda la vivienda permite una conmutación sin interrupciones, garantizando la continuidad del suministro para las cargas críticas del hogar durante los cortes de suministro eléctrico.

El sistema de almacenamiento de energía E-Bank ESS está diseñado para una instalación y operación simplificadas, con interfaces dedicadas para la red y la carga, medición inalámbrica y montaje magnético sin herramientas. El sistema opera entre -30 °C y 60 °C e incorpora detección de fallos basada en IA para mejorar la fiabilidad operativa.

Las soluciones C&I se centran en la eficiencia, la seguridad y el cumplimiento de la normativa de la red

Para clientes comerciales e industriales, la solución inteligente C&I de Haier Energy combina inversores fotovoltaicos, inversores híbridos trifásicos de 30 kW a 125 kW y la plataforma de IA HEnvision para maximizar el rendimiento energético y, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos cambiantes de la red.

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Una característica clave es el nuevo inversor fotovoltaico de 150 kW, equipado con ocho canales independientes de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) para optimizar el rendimiento energético en diversas condiciones de instalación.

El inversor incorpora tecnología de semiconductores de carburo de silicio (SiC) de tercera generación, que ofrece mayor eficiencia de conversión, menores pérdidas de energía, mejor rendimiento térmico y mayor fiabilidad a largo plazo en comparación con las soluciones convencionales basadas en silicio. Esta tecnología también permite diseños de sistema más compactos y una conmutación más rápida, lo que contribuye a una mayor eficiencia operativa en entornos exigentes.

Para mejorar aún más la seguridad del sistema, el inversor integra un interruptor de circuito de fallo de arco (AFCI) habilitado por IA junto con el monitoreo de la temperatura del terminal de CC en tiempo real, lo que ayuda a mitigar los riesgos operativos y respaldar la protección de activos a largo plazo.

La solución está diseñada para una amplia gama de aplicaciones C&I, incluidas instalaciones de fabricación, parques industriales y edificios comerciales que buscan aumentar la utilización de energía renovable.

A través de su cartera en expansión de tecnologías de energía inteligente, Haier Energy tiene como objetivo ayudar a los clientes de todo el mundo a avanzar en la transición hacia un futuro energético más sostenible y resiliente.

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