HAIER FIRMA NUEVAS ASOCIACIONES CON EL LIVERPOOL FOOTBALL CLUB Y EL PARIS SAINT-GERMAIN (1)

-HAIER FIRMA NUEVAS ASOCIACIONES EN EL MUNDO DEL FÚTBOL CON EL LIVERPOOL FOOTBALL CLUB Y EL PARIS SAINT-GERMAIN

Asociándose también con LALIGA, La Liga Portugal, la Real Federación Marroquí de Fútbol y con la renovación del acuerdo con el ATP Tour, Haier refuerza su estrategia global de asociación deportiva.

BERLIN, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Haier, líder mundial en ventas minoristas de electrodomésticos, anunció hoy alianzas globales multianuales con el Liverpool Football Club y el Paris Saint-Germain. Estos acuerdos unen a dos de los clubes de fútbol más seguidos del mundo con una marca reconocida por su innovación centrada en el usuario.

Hoy, en IFA Berlín, ejecutivos de ambos clubes se reunieron con Haier para presenciar la presentación de la nueva estrategia de marca y anunciar las alianzas a nivel mundial. Gracias a estas alianzas, Haier se activará en puntos de contacto en estadios, plataformas digitales y tiendas; ofrecerá experiencias exclusivas a los aficionados; y explorará productos de marca compartida para el hogar inteligente que aportan la energía del día de partido a la vida cotidiana.

"Estamos encantados de impulsar nuestra estrategia de marketing deportivo al asociarnos con el Liverpool Football Club y el Paris Saint-Germain, dos de los clubes campeones más aclamados del mundo. Su incansable búsqueda de la excelencia y su espíritu de innovación encajan profundamente con el ADN emprendedor de Haier y nuestro compromiso de construir una marca verdaderamente global. A través de estas alianzas, buscamos inspirar, conectar y crear experiencias más ricas e inteligentes para los aficionados y consumidores de todo el mundo", declaró Haishan Liang, vicepresidente del Consejo de Administración y presidente de Haier Group. "Los grandes equipos ganan gracias a la precisión, el trabajo en equipo y la mejora constante. Desarrollamos productos de la misma manera: diseñados pensando en las personas, impulsados por la tecnología y probados en el uso diario".

"Haier es una marca ambiciosa, innovadora y líder mundial, y le damos la bienvenida a la familia LFC", comentó Ben Latty, director comercial del Liverpool Football Club. "Como proveedor líder de electrodomésticos, Haier se ha forjado una reputación de calidad y una sólida presencia en mercados de todo el mundo. Este alcance global se corresponde con la magnitud de la afición global del Liverpool Football Club, y nos entusiasma ver cómo esta alianza se materializa y esperamos colaborar con ellos".

"Nos complace enormemente dar la bienvenida a Haier a la familia del Paris Saint-Germain", declaró Richard Heaselgrave, director de ingresos del Paris Saint-Germain. "Como marca líder mundial de electrodomésticos, Haier forma parte de la vida cotidiana de las personas. Esta alianza representa una oportunidad única para acercar aún más el Club a nuestros aficionados de todo el mundo, tanto en el estadio como en casa".

En el ámbito del fútbol, Haier también colabora con LALIGA, una de las ligas de fútbol más vistas a nivel mundial, la Liga Portugal, una de las ligas nacionales de mayor crecimiento en Europa, y la Real Federación Marroquí de Fútbol, una selección nacional de primer nivel en África con una visibilidad global cada vez mayor. Estas asociaciones subrayan la importancia estratégica de España, Portugal y Marruecos en la estrategia futbolística de Haier.

Como parte de su nueva estrategia de patrocinio dual en el mundo del deporte, que incluye el tenis, Haier ha renovado su asociación estratégica con el ATP Tour hasta 2028. La cartera de torneos de la marca incluirá: el Plava Laguna Croatia Open (Umag), el ABN Amro Open (Róterdam), el BMW Open (Múnich) y las prestigiosas Nitto ATP Finals de final de temporada en Turín. Esta extensión permitirá a Haier seguir disfrutando de visibilidad de marca en la cancha, experiencias de hospitalidad premium e integración de productos in situ en eventos selectos del ATP Tour, lo que proporciona una plataforma global para mostrar sus últimas innovaciones en vida inteligente. La marca también se beneficiará de la exposición en los canales digitales de la ATP, alcanzando una audiencia en línea de más de mil millones. En el mundo del tenis, Haier continúa sus alianzas con Roland-Garros y el Rolex Paris Masters, así como con el Abierto de Australia y el Mutua Madrid Open, consolidando aún más el tenis como una plataforma premium en su estrategia global.

Como parte de esta nueva etapa, Haier ampliará su rol como Socio Oro de la ATP, no solo en la categoría de Electrodomésticos, sino también en Entretenimiento y TV para el Hogar, lo que reforzará su visibilidad en todas las categorías y el diálogo continuo con una base global de aficionados.

"Extender nuestra alianza con Haier demuestra el valor y el impacto de nuestra colaboración hasta la fecha", afirmó Rodolphe Tastet, vicepresidente de Alianzas de la ATP. "Desde que unimos fuerzas en 2023, hemos trabajado estrechamente para mostrar la tecnología premium de Haier a la audiencia global de la ATP. Nos enorgullece seguir aprovechando este impulso, reforzando nuestro compromiso compartido con la innovación y la excelencia".

La asociación entre la marca y los principales eventos internacionales de tenis surge de un profundo intercambio de valores, como la elegancia, la precisión y la búsqueda del máximo rendimiento. Cualidades que distinguen tanto a los grandes campeones como a las soluciones conectadas de Haier: la combinación perfecta de técnica, excelencia y expresión de estilo.

Al asociarse con el Liverpool Football Club y el Paris Saint-Germain, renovar su larga colaboración con el ATP Tour y los principales torneos internacionales, y reforzar su presencia en LALIGA, la Liga de Portugal y el fútbol marroquí, Haier no solo coloca su nombre junto a los campeones, sino que demuestra cómo la marca líder mundial de electrodomésticos juega al mismo nivel que los clubes y atletas más importantes del mundo. Juntos, transformamos la pasión en el campo y en la cancha en una vida más inteligente y conectada en casa. La excelencia está en todas partes: vive, anima y gana con los mejores en la Casa de los Campeones. Lejos de ser una iniciativa aislada, estas colaboraciones son el último capítulo de una larga historia entre Haier y el deporte, una trayectoria basada en la convicción de que el deporte es una plataforma poderosa para inspirar, conectar y crear valor compartido. Enriquecen una cartera de prestigiosos patrocinios ya existentes en fútbol, tenis, voleibol y otras disciplinas, lo que confirma el enfoque distintivo de Haier en las colaboraciones: seleccionar plataformas que reflejen los valores de la marca: excelencia, trabajo en equipo y mejora continua.

A finales de los 80 y principios de los 90, Candy, ahora parte de Haier Europe, fue el patrocinador principal del Liverpool Football Club, una época que sigue siendo uno de los capítulos más emblemáticos de la historia del club. Con el anuncio de hoy, la historia se cierra, reforzando la larga conexión del Grupo con el fútbol y sus comunidades globales de aficionados.

HAIER ES DEPORTELa conexión de Haier con el deporte es amplia, estratégica y global, reflejando una auténtica identidad multideportiva. Desde las canchas de voleibol en China hasta la arcilla de Roland-Garros, desde los estadios de críquet del sur de Asia hasta los estadios de fútbol de Europa y África, Haier ha construido un modelo de patrocinio que se adapta a las pasiones locales, a la vez que refuerza su visión global. Esta filosofía se refleja en la amplia cartera de referencias de Haier, cada una diseñada para satisfacer las necesidades reales de los consumidores, respetando las especificidades culturales y las costumbres locales.

Ya sea una lavadora diseñada para el cuidado de tejidos tradicionales y delicados o un aire acondicionado capaz de funcionar incluso durante subidas de tensión, cada solución está pensada para mejorar la vida de las personas en todo el mundo.

La misma visión guía la estrategia de patrocinio deportivo de Haier: una cartera de asociaciones que refleja las pasiones locales y a la vez cumple un propósito global. Desde campos de fútbol hasta canchas de tenis, desde Europa hasta Asia y África, Haier invierte en plataformas que conectan auténticamente con la vida de las personas, convirtiendo el deporte en un lenguaje universal que une tecnología, cultura y emoción bajo una misma historia: Jugar con los Números Uno.

Acerca de Haier GroupFundado en 1984, Haier Group es un proveedor líder mundial de soluciones para una vida mejor y la transformación digital, con el objetivo de "más creación, más posibilidades". Haier siempre se ha centrado en el usuario y ha construido un panorama basado en tres pilares: Vida inteligente, Industria de la salud integral e Industria de la economía digital. La compañía ha establecido 10 centros de I+D, 35 parques industriales y 163 centros de fabricación, alcanzando unos ingresos globales de 55.900 millones de dólares en 2024. Haier ha figurado entre las 100 marcas globales más valiosas de Kantar BrandZ durante 7 años consecutivos. Además, ha ocupado el primer puesto en la lista de marcas globales de electrodomésticos de Euromonitor durante 16 años consecutivos. Haier cuenta con 8 empresas que cotizan en bolsa, y su filial Haier Smart Home figura entre las empresas Fortune Global 500 y Fortune World's Most Admired Companies.

Acerca del Liverpool Football ClubFundado en 1892, el Liverpool Football Club es uno de los clubes de fútbol más históricos y famosos del mundo, con 20 títulos de liga, incluyendo la Premier League, ocho FA Cups, 10 Copas de la Liga, seis Copas de Europa, tres Copas de la UEFA, cuatro Supercopas de Europa, 16 Charity Shields, dos títulos de la Superliga Femenina y un Campeonato Femenino. Como club socialmente responsable, el Liverpool Football Club se enorgullece de la labor que realiza a través de su galardonada iniciativa The Red Way y de su compromiso continuo con la creación de un futuro mejor para su gente, su planeta y sus comunidades. Esto incluye esfuerzos para mejorar la sostenibilidad del club, fomentar la igualdad, la diversidad y la inclusión en todos los ámbitos, y crear oportunidades que cambien la vida de niños y jóvenes en Merseyside y alrededores gracias a su organización benéfica oficial, LFC Foundation.

Acerca del Paris Saint-GermainFundado en 1970 y coronado campeón de la UEFA Champions League por primera vez en 2025, el Paris Saint-Germain (PSG) es el club deportivo más exitoso de Francia y una fuerza líder en el panorama europeo. Bajo la propiedad de Qatar Sports Investments (QSI) desde 2011, el PSG se ha convertido en una institución multideportiva, destacando en fútbol masculino y femenino, balonmano, judo y esports. En 2022, Arctos Partners, con sede en EE. UU., invirtió en el Club para impulsar su estrategia de crecimiento a largo plazo. Con una base global de fans que supera los 500 millones y un total de más de 230 millones de seguidores en redes sociales, el PSG se ha convertido en un icono cultural, ubicado en la intersección del deporte, la moda y el entretenimiento. Las colaboraciones con marcas globales como Jordan han consolidado su estatus como una marca de estilo de vida reconocida mundialmente. En 2024, el Club inauguró el Campus Paris Saint-Germain, unas instalaciones de vanguardia que establecen nuevos estándares para el desarrollo y el rendimiento de los atletas. Como el Club de la Nueva Generación, el Paris Saint-Germain combina excelencia atlética, influencia cultural e impacto social para dar forma al futuro del deporte y la sociedad.

Acerca de la ATP La misión de la ATP es servir al tenis. Como organismo rector del ATP Tour y del ATP Challenger Tour, entretenemos a mil millones de aficionados en todo el mundo, mostramos a los mejores jugadores del mundo en prestigiosos torneos e inspiramos a la próxima generación del tenis. Desde la United Cup en Australia hasta Europa, América y Asia, las estrellas del tenis compiten por títulos y puntos para el Ranking PIF ATP en torneos ATP Masters 1000, 500 y 250, y Grand Slams. Todos los caminos conducen a las Nitto ATP Finals, nuestra prestigiosa final de temporada, celebrada en Turín (Italia). Con la participación exclusiva de los 8 mejores jugadores individuales y equipos de dobles de la temporada, el torneo corona al número 1 mundial ATP de fin de año, presentado por PIF, el máximo logro del tenis. Para más información, visite www.ATPTour.com .

