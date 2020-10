Haier muestra soluciones de ecosistema de hogar inteligente completo en la 128 Feria del Cantón

Una exhibición de VR mejorada muestra las nuevas tecnologías y servicios de Haier

GUANGZHOU, China, 19 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- El líder mundial en electrodomésticos para el hogar y constructor de ecosistema de hogar inteligente, Haier Smart Home ("Haier", Shanghai: 600690), presenta sus productos mejorados y soluciones de hogar inteligente para próxima generación con clientes mundiales IoT en la edición 128 de la Feria del Cantón virtual que empezó el día 15 de octubre.

La muestra virtual de Haier ha adoptado la VR, computación en nube, big data y tecnologías de IA para proporcionar una experiencia lo más cercana a visitar un expositor de feria real y conseguir una experiencia lo más real posible. Haier está hospedando varias salas de muestras virtuales, presentando nuevos productos y servicios al tiempo que proporciona a los compradores mundiales oportunidades para interactuar de forma virtual y encontrar a más.

Se invita a los visitantes mundiales a experimentar las soluciones de inteligencia para el hogar de Haier y cómo cumplir con las necesidades de los usuarios de forma completa en todas las áreas de cocina, vida, ropa y entretenimiento.

Un punto destacado dentro de la muestra virtual de Haier es el ecosistema IoT de alimentos que presta cobertura a los escenarios relacionados con la cocina. La integración de los electrodomésticos, suministro de alimentación, logística, formación y mucho más va a proporcionar a los usuarios una experiencia más rica de la cocina inteligente y la comida. Al trabajar con los socios de Haier dentro del ecosistema de hogar inteligente, se pueden cumplir las necesidades diarias de los usuarios de compras, almacenamiento de alimentos, cocina, limpieza y seguridad.

Haier va a presentar dos escenarios de salud y bienestar en los que están implicados el aire acondicionado limpio y aire limpio, además de una experiencia de sueño placentera en dormitorios inteligentes. Además de las características de control por voz, la nueva gama de aparatos de aire acondicionado de Haier dispondrá de una función de desinfectar que esteriliza el electrodoméstico con una temperatura de 56 grado Celsius durante 30 minutos, ahorrando las complicaciones de tener que limpiar físicamente el aparato de aire acondicionado.

Mientras, Haier ha mostrado también soluciones inteligentes para lavandería y trabajo en casa. Las nuevas lavadoras y secadoras serán capaces de identificar ropas, calzado y prendas, eligiendo los programas de limpieza adecuados de forma automática.

"Haier busca promocionar un estilo de vida inteligente, saludable y sostenible para las casas de todo el mundo. Nuestras soluciones de hogar inteligente integradas no solo facilitan la vida a todo el mundo, sino que también hace que sean más disfrutables y estén más dirigidas al tiempo que conectamos los electrodomésticos y servicios en nuestro ecosistema de hogar inteligente", comentó Qingfu Zhang, vicepresidente de Haier Overseas Electric Appliances Corp.

A pesar de la tendencia a la baja a nivel global debido al brote de la COVID-19, Haier ha seguido consiguiendo el crecimiento de los ingresos en el mercado mundial. En general, los ingresos extranjeros de Haier han llegado a los 47.000 millones de yuanes (7.070 millones de dólares estadounidenses) en la primera mitad del año 2020, lo que supone un aumento de un 0,6% en su cifra de año en año y hacen que sea un 49% de los ingresos totales de la compañía.

En Europa, los ingresos de Haier llegaron hasta los 6.700 millones de yuanes (997 millones de dólares estadounidenses), Alemania e Italia consiguieron un crecimiento de las ventas de un 61% y de un 52% respectivamente, mientras que el volumen de ventas en electrodomésticos de refrigeración se clasificó dentro del top 5 en Francia, Gran Bretaña, Italia y Rusia. En Asia, Haier Smart Home consiguió respectivamente un aumento de los ingresos de un 16,3%, situándose en 18.000 millones de yuanes (2.670 millones de dólares estadounidenses) y un aumento de un 7% en el mercado del sureste de Asia, con 21 millones de yuanes (3.120 millones de dólares estadounidenses).

Fundada en abril de 1989, Haier Smart Home Co., Ltd. (antes Qingdao Haier Co., Ltd., Shanghái: 600690) es el principal fabricante mundial de electrodomésticos. La compañía cuenta con siete marcas de primer nivel mundial, entre las que se incluyen Haier, Casarte, Leader, GE Appliances-Estados Unidos, Fisher & Paykel-Nueva Zelanda, AQUA-Japón y Candy-Italia.

Según los Rankings Globales de las Principales Marcas de Electrodomésticos 2020 de Euromonitor International, el volumen de ventas minoristas de Haier para grandes electrodomésticos se ubicó en el primer lugar en el mundo durante 11 años consecutivos. Haier Smart Home es además una compañía Fortune Global 500.

Haier Smart Home se concentra en las mejorías continuas de la mejor experiencia para el usuario, de modo tal de ofrecerles a los consumidores soluciones para el hogar inteligente, generar una experiencia integral de vida inteligente, y ofrecer opciones de diseño y funciones personalizadas para y por los usuarios.

