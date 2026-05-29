Hainan: Un microcosmos de la apertura de China

(Información remitida por la empresa firmante)

HAIKOU, China, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Un informe de Hainan International Media Center:

El 18 de diciembre de 2025, Hainan, una provincia insular situada frente al extremo sur de la China continental, puso en marcha operaciones aduaneras especiales. Estamos hablando de una iniciativa histórica en los esfuerzos del país por impulsar una mayor apertura económica, con la isla —designada en su totalidad como el Puerto de Libre Comercio de Hainan— como epicentro.

Hinews.cn y Hainan International Media Center narran los trascendentales avances que se han llevado a cabo desde entonces, dando visibilidad a las políticas y a las personas de todo el mundo que se benefician de ellas a través del evento internacional de comunicación en línea, Un futuro abierto: las respuestas de Hainan a las preguntas globales.

Descifrando Hainan FTP: Operaciones Aduaneras Especiales lleva a los espectadores a un recorrido por las políticas clave que hacen único el modelo de Hainan: ¿cuánto dinero pueden ahorrar las empresas en impuestos? ¿Con qué rapidez pueden pasar las mercancías del comercio internacional por la aduana? ¿Cómo de fácil es transferir dinero a través de las fronteras mediante el programa QDLP y el sistema de cuentas EF? Desde el bullicioso muelle de la Terminal de Contenedores de Yangpu hasta la línea directa de servicio gubernamental multilingüe 12345, descubra qué impulsa las operaciones aduaneras especiales. (Véalo aquí: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr3bXEQU9sYyLb8H241dNS02)

En Descifrando Hainan FTP: Persiguiendo Sueños, siga la historia de 10 jóvenes emprendedores internacionales que, gracias a las políticas de Hainan, están desarrollando con éxito sus carreras en la isla. Entre ellos está Albina, que trabaja como vlogger y embajadora de promoción turística internacional para Hainan; Imani y Gloria, que conectan los productos de Hainan con los mercados globales a través de transmisiones en vivo; y Musa, que ha obtenido dos patentes internacionales y financiación para proyectos de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China..(Véalo aquí: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr3VZLxFl0He8AETSHcha47D)

En Descifrando Hainan FTP: Construyendo Negocios, observe cómo las políticas fiscales preferenciales se transforman en beneficios tangibles. Jia Green Chocolate Works, con raíces en Canadá, ahorra alrededor del 10% en costes gracias a una política de procesamiento de valor agregado que elimina los aranceles de importación. Al mismo tiempo, la marca de calzado malasia Fipper estableció su primera tienda en Hainan después de exponer en la Exposición Internacional de Productos de Consumo de China, ahorrando entre un 10% y un 15% en costes de importación en comparación con otras zonas francas. (Véalo aquí: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr0lozF6igEdM4Fz7sM2yjkt)

El hecho de que el talento y las empresas globales estén llegando en masa a Hainan habla por sí solo: las audaces decisiones de China en esta pequeña isla están dando frutos tanto para el país como para las partes interesadas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2989964/image1.jpgVideo - https://www.youtube.com/watch?v=7CloTU0qV8U

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