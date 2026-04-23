HairFluencer presenta una selección de sus mejores productos para el cuidado post trasplante capilar - HairFluencer

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de abril de 2026.-

La recuperación tras un injerto capilar exige una atención específica que va más allá de la intervención médica. El estado del cuero cabelludo, la correcta hidratación y el fortalecimiento de los nuevos folículos se convierten en factores determinantes durante las primeras fases del proceso.

En este punto, los tratamientos post trasplante capilar adquieren un papel esencial dentro de la rutina de cuidado. HairFluencer, especializada en soluciones capilares, articula su propuesta en torno a productos diseñados para acompañar esta etapa con fórmulas orientadas a la eficacia y la seguridad.

Fórmulas específicas que acompañan la recuperación capilar

Dentro de su catálogo, HairFluencer incorpora el tratamiento natural Evocapil Plus, una solución formulada con ingredientes seleccionados como ginseng, ácido hialurónico y vitaminas del complejo B. Esta combinación está orientada a favorecer la hidratación del cuero cabelludo y a estimular el crecimiento del cabello tras el procedimiento.

Además, este tratamiento ha sido concebido específicamente para apoyar el proceso de recuperación tras un trasplante, contribuyendo a que los nuevos folículos se asienten correctamente y evolucionen en condiciones óptimas. Su formulación natural, libre de componentes agresivos, refuerza la seguridad en una fase especialmente sensible, al tiempo que nutre la fibra capilar y ayuda a reducir la caída.

El producto se integra en la rutina diaria mediante una aplicación sencilla, sin necesidad de aclarado, lo que facilita su uso continuado y constante. Según testimonios recogidos por la propia marca, “mi cabello creció más fuerte y no he perdido tantos folículos como antes”, una valoración que refleja la percepción de mejora tras su uso continuado.

Ingredientes con función específica

El extracto de ginseng contribuye a estimular la circulación, mientras que el ácido hialurónico mantiene los niveles de hidratación. Por su parte, las vitaminas del grupo B actúan sobre la estructura capilar, reforzando el folículo desde la raíz y favoreciendo un crecimiento más consistente.

Higiene capilar adaptada a una fase delicada

La línea Evocapil Plus también incluye soluciones de higiene diseñadas para respetar el equilibrio del cuero cabelludo tras el trasplante. El champú en espuma incorpora aloe vera y aceite de argán, ingredientes reconocidos por sus propiedades hidratantes, antioxidantes y suavizantes.

Su formulación está pensada para aportar una limpieza eficaz sin alterar la piel, gracias a su textura espumosa que reduce la fricción durante el lavado. Este formato facilita una aplicación controlada y uniforme, especialmente relevante en los primeros días tras la intervención.

El aloe vera contribuye a calmar posibles molestias, mientras que el aceite de argán aporta nutrición y mejora la elasticidad del cabello. A ello se suma su uso regular como elemento que favorece un entorno adecuado para el crecimiento capilar.

Soluciones complementarias para una recuperación integral

El catálogo se completa con productos como la espuma post tratamiento, orientada a reblandecer costras y aliviar la sensación de incomodidad, facilitando una recuperación más progresiva. Su textura ligera permite una aplicación uniforme, ayudando a mantener el área tratada en condiciones óptimas.

Junto a ello, el champú anticaída con pH 5.5 y la loción capilar aportan un enfoque complementario al cuidado, reforzando el folículo, manteniendo la hidratación y contribuyendo a la mejora general del cuero cabelludo. Estas soluciones están diseñadas para adaptarse a diferentes momentos del proceso, desde la limpieza hasta la protección y el mantenimiento.

La combinación de estos productos configura una propuesta centrada en los tratamientos post trasplante capilar. HairFluencer consolida así una línea de cuidado que acompaña cada fase del proceso con precisión y continuidad.

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