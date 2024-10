Halloween aterriza en la ciudad de Madrid con un evento innovador, creado por el influencer Edgard Caro

(Información remitida por la empresa firmante)

El creador de contenido ‘Sensillo con S’ organiza el evento llamado ‘Halloween con S’, la primera celebración de esta festividad americana que reunirá a las caras más conocidas del panorama nacional, y con un jurado de 'Goya' que premiará los disfraces más singulares

Madrid, 8 de octubre de 2024.- Octubre es un mes que viene cargado de eventos y las alfombras rojas conquistan las calles de la capital. Este mes no solo proporciona esos paisajes otoñales, sino que se acerca el momento más terrorífico del año: Halloween. Todos los años, Madrid se disfraza de terror, pero este año lo va a hacer a otro nivel. ¿Cómo? De la mano del creador Sensillo con S y lo hará bajo el nombre de Halloween con S.



Con el objetivo de dar una vuelta a esta celebración tan popular en Estados Unidos, el creador de contenido ha innovado y ha desarrollado un proyecto bastante singular que nunca se había visto en Madrid. Coincidiendo con la celebración de los 100 años del Palacio de la Prensa, el objetivo es que todas las caras conocidas invitadas pasen por su alfombra roja con un disfraz que respira originalidad y que destaque ante las cámaras.



Para Edgard Caro, la cara detrás de la cuenta de Sensillo con S es una celebración muy especial. "Hacer este evento significa crear algo diferente para la ciudad de Madrid. Siempre he visto las imágenes de las fiestas de Halloween que se hacen en Estados Unidos, como la de Heidi Klum, y pensé, ¿Por qué no hacerlo para Madrid? Creo que es momento de innovar", cuenta Caro.



Este proyecto también cuenta con la presencia de Barei. La cantante y representante de España en la 61.ª edición del Festival de Eurovisión, con la canción ¡Say Yay!, no dudó en aportar su expertise en el proyecto, para crear algo a la altura de la capital.



"Siempre hemos visto un concepto de Halloween poco trabajado y mi objetivo es dar otro punto de vista, más ‘glam’, y que a la gente se le ocurran disfraces locos como, por ejemplo, vestirse de Cheeto gigante o de un personaje de la película de Avatar", añade el creador de contenido.



Con esta celebración, el concepto nacional que se tiene de Halloween, se posicionará a otro nivel. "Quedan muchas sorpresas por desvelar, pero lo que podemos contar es que habría un jurado, formado por profesionales del sector, a la altura de los premios Goya, que serán los encargados de puntuar los disfraces de los invitados, para escoger al ganador de la noche", cuenta Caro. "Ya es hora de que Madrid tenga un Halloween a la altura", afirma.



Para los que quieran saber un poco más de él, Edgard Caro es periodista de profesión y comenzó su carrera en el mundo de la televisión, trabajando de redactor en reconocidos formatos internacionales como Got Talent, Idol Kids o la versión española de Nailed It, presente en la plataforma Netflix. En la pandemia, decidió comenzar a crear contenido en la red social de TikTok, con el objetivo de generar entretenimiento para los usuarios que le seguían. Lo que no esperaba fue llegar a una gran cantidad de público que, en la actualidad y, sumando todas las redes sociales, alcanza a más de 14 millones de seguidores a nivel mundial. Esto le ha generado una gira por varios países de Latinoamérica que ya está cerca del sold out.



