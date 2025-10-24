Halloween llega a Los Arcos con magia, concursos, maquillaje y bailes para toda la familia

Desde el 25 de octubre hasta el 1 de noviembre el centro comercial pone en marcha un programa repleto de actividades con motivo de esta festividad

Un concurso de disfraces, bailes terroríficos de la mano de los personajes más emblemáticos del cine, música, pintacaras, cuentacuentos y pasacalles formarán parte del cartel de la gran fiesta de Halloween en Los Arcos

Sevilla, 24 de octubre de 2025.- Arranca en el centro comercial Los Arcos la programación para Halloween 2025. Desde este sábado 25 de octubre y hasta el próximo 1 de noviembre el destino sevillano se transforma por completo, creando una agenda en exclusiva para Halloween con un gran número de actividades tematizadas sobre la fiesta más tenebrosa del año.

Esta nueva edición vuelve a estar centrada en el entretenimiento familiar durante varios días en donde la música, la magia, los cuentos y la interacción con personajes emblemáticos de estas fechas sorprenderán a los visitantes. Según explica el gerente de Los Arcos, Luis Enrique Ruiz, esta cita es fundamental en el calendario de actividades para el centro comercial: “cada actividad que promueve Los Arcos busca ofrecer una propuesta de ocio diferenciada al visitante, y estamos seguros de que este año la fiesta de Halloween fascinará a las familias”. “Invitamos a todos a disfrutar de todo lo programado en una celebración ya indispensable en nuestro centro comercial”.

Halloween en familia, tiempo de diversión

El sábado 25 de octubre a las 18.00 horas tendrá lugar la cita con los monstruos más populares del séptimo arte, en la primera planta de Los Arcos. Durante una hora y media, los visitantes podrán disfrutar de “Baila con tus monstruos favoritos”. Personajes emblemáticos como Beetlejuice, las brujas de Hocus Pocus, Miércoles Adams y la pareja compuesta por Jack y Sally de Pesadilla Antes de Navidad buscarán la participación del público moviendo sus caderas mientras hacen uso del buen humor y la complicidad.

La siguiente cita en la agenda está marcada para el viernes 31 de octubre a las 18.00 horas, día en el que se celebrará una gran gala de disfraces terroríficos. Para la noche más monstruosa del año, Los Arcos recreará la mansión Addams, en donde el público se encontrará a la popular Miércoles, los cazafantasmas y muchos otros personajes. Las inscripciones para participar se abrirán una hora antes, todos aquellos que sean miembros de Los Arcos Club podrán inscribirse con anticipación mediante la app. Aquellos que no lo fueran previamente, pueden hacerse miembros en ese momento para acceder al concurso esa misma tarde.

A las 18.30 horas comenzará el concurso de disfraces abierto a niños, adultos y familias. Las mejores propuestas serán premiadas, pero hasta la deliberación el entretenimiento, la buena música y las actuaciones tendrán entretenidos a los asistentes. A partir de las 19.30 horas será la hija más popular de los Addams quien se encargue de deleitarles mediante una coreografía. El gran cierre teatral vendrá con ‘Hechizo Final de Halloween’ y la entrega de los galardones.

Esa misma tarde, también se realizará un taller de pintacaras y maquillaje FX, de la mano de maquilladores profesionales que se encargarán de trabajar las caras de los visitantes como si fueran auténticos lienzos en blanco. Para quienes busquen vivir de nuevo la experiencia del pintacaras o transformarse en auténticos personajes de terror vuelve en la sesión vespertina del sábado 1 de noviembre el Taller Pintacaras y Maquillaje FX. Durante la mañana las familias podrán acudir al photocall para inmortalizar sus atuendos más escalofriantes en ‘La Casita Encantada’, la cual esconde un pequeño secreto.

Por la tarde la sesión comienza a las 17.30 horas en el cuentacuentos ‘Creepypast’. Distintas historias adaptadas para toda la familia donde el humor y la magia serán auténticos protagonistas. El ‘gran pasacalles’ cierra esta edición marcada por agenda completa para todos los asistentes. Allí los visitantes podrán cerrar la fiesta con los personajes más icónicos y que habrán hecho de este Halloween en el centro comercial Los Arcos una cita inolvidable.

Sobre Los Arcos

Los Arcos, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Cushman & Wakefield, líder global en servicios inmobiliarios, desarrolla a lo largo del año distintas acciones sociales, ambientales y culturales a fin de mejorar su entorno. La realización en sus instalaciones de estas iniciativas forma parte de su responsabilidad social que persigue la mejora de la vida de los sevillanos.

