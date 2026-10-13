Halloween en Madrid: La Escalera de Jacob estrena "Experimento Gore", terror y humor negro en Lavapiés

La Escalera de Jacob - La Escalera de Jacob

(Información remitida por la empresa firmante)

Treinta minutos de sangre, vísceras y humor negro, con un chubasquero para cada espectador: la producción propia de Gerard Clúa tendrá tres funciones, el 30 de octubre y el 1 y 2 de noviembre.

En "Experimento Gore", el chubasquero forma parte del recibimiento. Cada espectador recibe uno al entrar para proteger su ropa de las posibles salpicaduras: una primera pista de lo que le espera en esta producción propia de La Escalera de Jacob, teatro con bar situado en el barrio madrileño de Lavapiés.

Escrita y dirigida por Gerard Clúa, la propuesta combina terror, humor negro y efectos en una experiencia de pequeño formato pensada para Halloween. El estreno tendrá lugar el viernes 30 de octubre de 2026 a las 21:00 horas. A esa primera función se suman otras dos, el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre, ambas a las 19:00 horas.

La pieza tiene una duración de 30 minutos y juega con la relación entre lo que provoca miedo, lo que da asco y lo que acaba haciendo reír. La sangre, las vísceras y los efectos forman parte de un montaje que utiliza el exceso como lenguaje y el humor negro como cómplice.

La cercanía entre escena y butaca refuerza ese juego. Los espectadores siguen la acción a escasa distancia, en una sala donde las miradas, los gestos y las posibles salpicaduras convierten la proximidad en parte de la experiencia.

Con "Experimento Gore", La Escalera de Jacob propone un plan de Halloween en Madrid para quienes disfrutan del lado grotesco y divertido del terror. Una función breve que puede ser el comienzo de una noche en Lavapiés: después del espectáculo, el bar del teatro ofrece un lugar para quedarse y comentar la experiencia.

El espectáculo utiliza luces estroboscópicas, una información que deben tener en cuenta las personas sensibles a estos efectos lumínicos.

La información y la venta de entradas están disponibles en laescaleradejacob.es/cartelera/experimento-gore.

Sobre La Escalera de Jacob

La Escalera de Jacob es un teatro con bar situado en Lavapiés, Madrid. Su programación reúne magia, mentalismo, humor y teatro de pequeño formato, además de espectáculos para bebés y público familiar. La cercanía entre artistas y espectadores y la posibilidad de continuar el encuentro en el bar forman parte de la propuesta del espacio.

Más información en www.laescaleradejacob.es.

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Eva Navarrete

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