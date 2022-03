Hallura anuncia los resultados de un ensayo clínico con sus rellenos dérmicos estéticos de AH BiOLinkMatrix

-Hallura anuncia el éxito de los resultados de un ensayo clínico en varios centros europeos con sus nuevos rellenos dérmicos estéticos de AH BiOLinkMatrix

La plataforma BiOLinkMatrix by HALLURA™, un nuevo método de entrecruzamiento suave, es la próxima generación de rellenos dérmicos de ácido hialurónico (AH) que ofrece soluciones seguras, más naturales y mas elasticas para los pacientes

YOKNEAM, Israel, 15 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Hallura Ltd., una empresa israelí de medicina estética que desarrolla la próxima generación de rellenos dérmicos de ácido hialurónico (AH) con su plataforma patentada BiOLinkMatrix, ha anunciado hoy el éxito de los resultados de su ensayo clínico europeo multicéntrico en tres indicaciones de mejora de los labios, corrección de los pliegues nasolabiales y mejora de las mejillas. El ensayo multicéntrico abierto de la compañía está evaluando la seguridad y la eficacia de tres geles BiOLinkMatrix con diferentes concentraciones de AH.

En la actualidad, los típicos rellenos dérmicos inyectables de AH para el tratamiento de las arrugas y la remodelación facial son productos altamente concentrados y reticulados mediante el producto químico BDDE, u otros epóxidos, para mantener el efecto a lo largo del tiempo. La tecnología patentada BiOLinkMatrix es un método de reticulación único y suave que permite una menor concentración de AH y una reducción de las impurezas. Está diseñada para crear rellenos dérmicos de AH más naturales, altamente elásticos, biodegradables y muy seguros, conservando las propiedades físicas naturales del biopolímero de AH.

En 132 pacientes inscritos, el criterio de valoración principal del estudio se cumplió en su totalidad y mostró una mejora del aspecto estético en las tres indicaciones, medido en la escala de volumen y grosor de los labios, en la escala de calificación de la gravedad de las arrugas y en la escala de déficit de volumen de la parte media de la cara. La eficacia del tratamiento se mantuvo en la mayoría de los sujetos de 1 a 9 meses después del tratamiento, con más del 80% de los médicos y los sujetos que informaron de la mejora en la Escala de Mejora Estética Global (GAIS). Se demostró un perfil de seguridad muy positivo, con respuestas comunes en el lugar de la inyección, como hinchazón, enrojecimiento, firmeza, bultos y picor, que se produjeron en tasas bajas y la mayoría se resolvieron en una semana.

El investigador principal, Dr Gerhard Sattler de Rosenpark Research, Darmstadt, Alemania, considerado en todo el mundo como una autoridad en dermatología estética, comentó: "Me ha impresionado que una formulación tan original de AH se comporte tan bien en un estudio clínico en términos de duración, tolerancia y calidad de la piel del paciente. Obviamente, se necesita más experiencia clínica para llegar a conclusiones definitivas, pero sin duda es la innovación más significativa que he visto en los rellenos dérmicos de AH desde el inicio de la tecnología hace más de 25 años".

"Esto marca un hito importante para Hallura, con resultados clínicos de primera línea que demuestran un excelente rendimiento y seguridad en las tres principales indicaciones de tratamiento facial. Creemos que los datos muestran el potencial de los geles BiOLinkMatrix para reducir y acortar las típicas reacciones post-tratamiento y, por tanto, pueden satisfacer la creciente demanda de tratamientos estéticos eficaces y mejor tolerados", añadió el Dr. Stephane Meunier, cofundador y consejero delegado de Hallura.

"La visión de Hallura es fabricar productos de relleno dérmico estético que se vean, sientan y actúen como nuestra propia piel joven. Creemos firmemente que Hallura puede transformar el mercado de los AH con su nueva plataforma tecnológica, respondiendo a las aspiraciones de los consumidores de obtener una voluminización natural con resultados predecibles y seguros", comentó el Dr. Shimon Eckhouse, cofundador y presidente de Hallura.

Una vez completado con éxito el estudio con un seguimiento de 12 meses de los pacientes, Hallura tiene como objetivo presentar la aprobación regulatoria en territorios clave.

Acerca de Hallura Ltd.Hallura Ltd. una empresa de la cartera de Alon Medtech Ventures, propiedad del Dr. Shimon Eckhouse, aporta una tecnología de AH disruptiva al mercado de inyectables estéticos de rápido crecimiento, utilizando una tecnología propia de reticulación de AH que no implica BDDE. Los rellenos dérmicos de AH de Hallura responden a la creciente demanda de rellenos mejores y más seguros con resultados estéticos naturales y suaves.

Fundada en noviembre de 2017 por el Dr. Stéphane Meunier, Alona Gellerman, el Dr. Per Hedén y el Dr. Shimon Eckhouse y con su sede, I+D y fabricación en Yokneam Israel.

Más información en: https://hallura.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1756032/Hallura.jpg

Contacto de prensa:Dr. Stephane MeunierConsejero Delegado de HalluraEmail: stephane@hallura.com