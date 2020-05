COMUNICADO: HAMACAPP, la solución para la seguridad y control de aforo en playas por el #COVID19

La APP permite la reserva online gratuita de los espacios para pasar los días de playa, garantizando las medidas establecidas en los protocolos del coronavirus. HAMACAPP incluye, además, funcionalidades que ayudan al impulso de los negocios turísticos locales de los municipios costeros

INNOBA, empresa especializada en seguridad en playas, ha renovado su app HAMACAPP para dar respuesta a los nuevos retos que supone la gestión de las playas en esta temporada estival y el control del aforo en las mismas.

El funcionamiento de la aplicación, que está disponible tanto para dispositivos iOS como Android, es muy sencillo. Solo será necesario descargarse la app y realizar una reserva online de un espacio para pasar “el día de playa” indicando la hora de llegada y de salida. A la llegada a la playa, el dispositivo guiará hacia el sitio reservado, independientemente de que el municipio haya realizado la parcelación. De esta forma, esta solución digital permite realizar un control eficaz de la accesibilidad y aforo de las playas, posibilitando al visitante conocer el nivel de ocupación de playas incluso de municipios cercanos, para así seleccionar dónde ir de forma responsable y segura, sin desplazamientos en vano y sin conflictos por acceder a un hueco. Antonio Barrero, CEO de HAMACAPP, apunta al respecto que “lo que más nos preocupa es que si ahora se está viendo lo dificultoso que es separar a las personas dos metros, imagínate cuando en vez de separar haya que desalojar a muchas de ellas, y todas con el mismo derecho de estar en la playa, va a ser una batalla.”

La app permite la personalización con la imagen de cada municipio, aportando datos específicos relevantes de los servicios que incluyen sus playas (socorrismo, chiringuitos, hamacas, perros, etc).

Gracias a la existencia de un cuadro de mando “Dashboard”, HAMACAPP supone una ayuda para la Administración Local en la vigilancia de las playas más concurridas, al aportar una planificación de las reservas anticipadas. Esto supondrá una mejora en la gestión de los recursos y en la vigilancia del correcto cumplimiento de las normas, además de un canal de comunicación efectivo entre usuario y administración, ya que éste recibe un email del ayuntamiento con su confirmación de la reserva, instrucciones y consejos para disfrutar de forma segura y responsable de la playa.

El sistema de registro de usuarios aporta, además, información de gran utilidad, pues realiza una trazabilidad de las personas que han estado en un lugar y día concreto, facilitando la labor de control e información en caso de contagios.

“Esta solución da un paso más con respecto a los sistemas de control por cámaras”, según Barrero que indica que “a un señor que viva en Córdoba y quiera pasar un día de playa este sistema no le vale, pues lo más seguro es que cuando llegue se la encuentre llena.”

Reserva de hamacas y atención telefónica

Entre sus funcionalidades, además esta APP permite integrar la reserva de zonas privadas de hamacas, y la realización de pedidos con entrega en playa de los restaurantes y locales de la zona. El objetivo es “contribuir a la dinamización y ayuda en la recuperación del comercio local, desarrollando alternativas para las limitaciones en sus aforos y servicios”, según Barrero. HAMACAPP cuenta también con un teléfono de atención al público tanto para las reservas del día de playa como para todas estas gestiones.

Según ha avanzado el Gobierno de España, este verano será imprescindible el cumplimiento de las normas que garanticen la seguridad de todos, para lo que existirá una Guía de indicaciones para los Ayuntamientos costeros sobre la gestión del uso de las playas. En este sentido, esta solución tecnológica que está disponible en 5 idiomas, hace posible la activación de un turismo de playa responsable, seguro y beneficioso a nivel económico, sanitario y social.

Testimonios de expertos sobre HAMACAPP

Francisco de Haro, presidente del primer Observatorio del Turismo Inteligente del Mediterráneo OTIM, ubicado en la Manga del Mar Menor. CEO de MySamrtBeach, empresa especializada en playas inteligentes y sistemas de seguridad en playas.

“Después de chequear las diferentes opciones que hay en el mercado para asegurar el acceso en playas este verano, me inclino sin lugar a duda por HAMACAPP, ya que garantiza una trazabilidad exacta y eso en una desescalada de una pandemia es fundamental, debemos facilitar la tarea a los Rastreadores y aislar a toda persona que haya podido tener contacto con una persona infectada y que haya estado en la playa.”

Gines de Biedma, CEO de la consultora balear, Doctor Whats´On. Consultor sobre temas turísticos en el HUB de Turismo de la Costa del Sol.

“Lo que más me gusta de HAMACAPP, es que trae la equidad a nuestras playas, acaba con la guerra de los madrugones para coger sitio al ir por reserva previa, las cuales se pueden realizar por horas o incluso no permitiendo que nadie tenga más de dos reservas activas a la vez. Los sistemas que informan del aforo de la playa no le sirven a una persona que vive en Córdoba y va a echar el día a la playa, pues puede salir de casa con la playa en verde y cuando llegue encontrársela en rojo y no poder entrar.”

Javier Perez Caro, consultor estratégico. Escritor colaborador de blog especializados de turismo como AndalucíaLab.

“Lo que más me preocupa son los posibles conflictos entre ciudadanos, ya que la playa es de todos y todos tenemos derecho a disfrutarla. Como no se organice con un sistema equitativo, un sistema que deje claro las reglas, que deje claro a todos cuales son las normas de uso de la playa, va a ser imposible que la gente no las llene, ya que todos creemos tener derecho de ir a la playa, y con razón”.

Acerca de INNOBA

Innovaciones Barrero, S.L. (INNOBA), empresa especializada en seguridad en playas, nacimos en el año 2015 y en el año 2018 lanzaron al mercado la aplicación HAMACAPP. Una APP para digitalización de las zonas privadas de hamacas en playas (único gremio sin digitalizar dentro del sector turístico). En el año 2019, entraron en el programa de aceleración de empresas del HUB de Turismo de la Costa de Sol.

