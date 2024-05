HANDSHAKE SPEAKEASY DE CIUDAD DE MÉXICO NOMBRADO 'THE BEST BAR IN NORTH AMERICA'

(Información remitida por la empresa firmante)

SAN MIGUEL DE ALLENDE, México, 24 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- La lista de los North America's 50 Best Bars, patrocinada por Perrier, fue presentada en la ceremonia de entrega de premios en vivo el 23 de abril de 2024, en Rosewood San Miguel de Allende, México. El ranking anual presenta bares de toda Norteamérica, incluidos EE. UU., Canadá, México y el Caribe.

El bar Handshake Speakeasy de la Ciudad de México se corona No.1 y es nombrado The Best Bar in North America y The Best Bar in Mexico, patrocinado por Perrier. El Superbueno de la ciudad de Nueva York, ocupa el puesto No.2 y se lleva el título Disaronno Highest New Entry, además del premio The Best Bar in Northeast USA 2024, patrocinado por Disaronno. Le sigue el Overstory de la ciudad de Nueva York, con el No.3.

Handshake Speakeasy hace historia al ser el primer bar en México nombrado No.1 en una lista de los North America's 50 Best Bars. Este bar clandestino es difícil de encontrar, pero aquellos que lo descubren en la Ciudad de México son recompensados con una experiencia inolvidable y de alto nivel.

Civil Liberties de Toronto, No.21, gana el título The Best Bar in Canada, patrocinado por Naked Malt junto a La Factoría, de Puerto Rico, en el No.18 reconocido como The Best Bar in the Caribbean, patrocinado por Amaro Lucano.

La lista completa se puede ver aquí.

