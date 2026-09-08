Hankook & Company Group presenta su cartera de productos en Automechanika Frankfurt 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

- Hankook & Company Group presenta su cartera de productos para el mercado de repuestos en Automechanika Frankfurt 2026

Hankook & Company y Hanon Systems exponen conjuntamente bajo la marca Hankook en Automechanika Frankfurt, del 8 al 12 de septiembre.

Las empresas del grupo presentan baterías para automóviles y soluciones de gestión térmica para el mercado de repuestos europeo.

Hankook Battery refuerza su presencia en Europa, mientras que Hanon Systems presenta su estrategia para el mercado de repuestos bajo el lema "Impulsados por la experiencia de los fabricantes de equipos originales".

FRANKFURT, Alemania, 8 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Hankook & Company Group participa en Automechanika Frankfurt 2026, que se celebra en Frankfurt, Alemania, del 8 al 12 de septiembre, reuniendo sus negocios de baterías para automóviles y gestión térmica para el mercado de repuestos europeo.

La sede central de la división de Soluciones Energéticas (ES) de Hankook & Company Co., Ltd. y Hanon Systems participan conjuntamente en la feria bajo la marca Hankook. Este evento marca su segunda exposición conjunta para el mercado de repuestos bajo la marca, tras AAPEX 2025 en Las Vegas.

Hankook & Company presenta baterías automotrices de alta gama, incluyendo productos AGM, EFB y MF. Desde el establecimiento de su filial alemana en Frankfurt y una base logística en Hamburgo en 2022, la compañía ha fortalecido su infraestructura de ventas y suministro en Europa. La demanda de baterías de 12 V de alto rendimiento está creciendo a medida que envejece el parque automotor europeo y aumenta la adopción de vehículos híbridos y con sistema Start-Stop.

Las baterías AGM de Hankook & Company están optimizadas para vehículos eléctricos y con sistema Start-Stop, ofreciendo una vida útil hasta cuatro veces mayor que las baterías MF convencionales, además de una mayor durabilidad. Con bases de producción en Corea y Estados Unidos, la compañía también mantiene una red de fabricación diversificada para garantizar un suministro estable y eficiente al mercado europeo.

Hanon Systems presenta su cartera de productos para el mercado de repuestos bajo el lema "Impulsados por la experiencia en equipos originales", aplicando las capacidades y la experiencia en gestión térmica desarrolladas a través de su negocio global de equipos originales al mercado de repuestos. En la feria, la compañía presenta su estrategia y cartera de productos para el mercado de repuestos directamente a clientes y socios europeos. Europa es el mercado regional más importante de Hanon Systems, representando más del 35 % de sus ingresos globales.

El negocio de repuestos también ofrece la oportunidad de desarrollar sinergias comerciales tangibles dentro de Hankook & Company Group. La experiencia de Hanon Systems en gestión térmica para equipos originales complementa la amplia experiencia del Grupo en el mercado de repuestos de automoción, creando oportunidades para seguir desarrollando el negocio en Europa y otros mercados globales.

A través de su presencia conjunta en Automechanika Frankfurt 2026, Hankook & Company y Hanon Systems buscan fortalecer su relación con clientes y socios y explorar oportunidades en el mercado de repuestos europeo.

Puede encontrar más información en el sitio web de la compañía.

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