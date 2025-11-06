De Hannover a Riad: la transformación industrial cruza continentes hacia el Reino

(Información remitida por la empresa firmante)

RIAD, Arabia Saudita, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Los ojos de la comunidad industrial mundial se dirigen hacia la capital saudí, Riad, que se prepara para acoger la primera edición de Industrial Transformation Saudi Arabia, que tendrá lugar del 1 al 3 de diciembre de 2025. El evento está organizado por el Ministerio de Industria y Recursos Minerales, en colaboración con Deutsche Messe AG de Alemania y Riyadh Exhibitions Company Ltd.

La exposición representa una prolongación de un viaje global que comenzó en 1947 en Hannover, Alemania, donde se lanzó la primera edición de la feria industrial más importante del mundo. Desde entonces, se ha convertido en una plataforma internacional que reúne a líderes industriales e innovadores de todo el mundo para mostrar las últimas tecnologías y transformaciones en automatización, inteligencia artificial, energía y fabricación avanzada.

Desde Hannover, donde todo comenzó, hasta Turquía y, más tarde, China, que acogió su edición asiática, el viaje de la Transformación Industrial continúa a través de los continentes, llegando ahora al Reino de Arabia Saudí, que se convertirá en el nuevo centro de la transformación industrial mundial en Oriente Medio. Esta expansión subraya el papel cada vez más importante del Reino en la configuración del futuro de la industria, la adopción de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial y la consolidación de su posición como centro mundial de innovación y conocimiento industrial.

En su edición saudí, la exposición constituye un hito estratégico en el camino del reino hacia la industria inteligente, ya que reúne a empresas locales e internacionales, expertos e inversores en un entorno dinámico que fomenta la colaboración y las asociaciones estratégicas. También destaca los logros del Ministerio de Industria y Recursos Minerales en la expansión de la base industrial nacional, la mejora del contenido local y la localización de las cadenas de suministro, todo ello en consonancia con la Visión 2030 de Arabia Saudí, cuyo objetivo es construir una economía industrial que esté integrada y sea sostenible.

Industrial Transformation Saudi Arabia se erige como puente entre la dilatada experiencia industrial de Alemania y la ambición de futuro del Reino de construir la industria del mañana. Desde las fábricas que definieron la precisión y la calidad en Europa hasta los megaproyectos que hoy toman forma en Arabia Saudí, la convergencia de experiencia e innovación reafirma que el futuro de la industria se está construyendo en Arabia Saudí.

A medida que se acerca la inauguración de la exposición en diciembre de 2025, la comunidad industrial mundial espera con impaciencia lo que Riad revelará en materia de transformación industrial avanzada y fabricación inteligente, lo que reafirma la posición del Reino como destino de primer orden para la innovación industrial y socio clave en la configuración del futuro de la industria mundial.

Visitor Registration at Saudi Industrial Transformation Event

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814742/Saudi.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/de-hannover-a-riad-la-transformacion-industrial-cruza-continentes-hacia-el-reino-302607375.html