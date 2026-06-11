Hanshow lanza xPilot en colaboración con Microsoft en la NRF 2026 APAC

(Información remitida por la empresa firmante)

-Hanshow lanza xPilot en colaboración con Microsoft, un asistente de ejecución de tiendas en tiempo real impulsado por IA, en la NRF 2026 APAC

SINGAPUR, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, líder mundial en soluciones digitales para tiendas, ha anunciado el lanzamiento de xPilot, un asistente de IA para la gestión de tiendas en tiempo real impulsado por la tecnología de gemelos digitales de Hanshow, en colaboración con Microsoft en la NRF 2026 APAC. Este lanzamiento representa un hito importante en la colaboración continua de Hanshow con Microsoft para desarrollar marcos de trabajo abiertos y escalables para Gemelos Digitales de Tienda en el comercio minorista físico, al tiempo que impulsa un ecosistema tecnológico abierto para el comercio minorista que permite a los minoristas, socios de soluciones y aplicaciones de IoT en tienda conectarse, integrarse y actuar en función de la inteligencia de la tienda en tiempo real.

Desarrollado sobre Microsoft Azure, xPilot utiliza Microsoft Fabric para unificar los datos de sensores en tienda con los datos comerciales del minorista, creando una base de datos conectada para operaciones minoristas en tiempo real. Sobre esta base, los agentes de IA, impulsados por Microsoft Foundry, ayudan a traducir las señales en tiempo real de la tienda en decisiones más rápidas y una ejecución más consistente en todos los entornos de la tienda.

Aunque los minoristas de todo el mundo han realizado importantes inversiones en datos y análisis, muchos aún tienen dificultades para traducir los conocimientos obtenidos en acciones consistentes y escalables en la tienda. Diseñado como un agente de IA nativo para el comercio minorista y un asistente de ejecución inteligente, xPilot combina sensores en tiempo real en la tienda, toma de decisiones basada en IA y flujos de trabajo automatizados, integrándose con el Gemelo Digital de la Tienda mediante la integración continua de datos de estanterías inteligentes, carros inteligentes, robótica en tienda, sistemas operativos y otros puntos de contacto de IoT. Desarrollado en Microsoft Azure, xPilot utiliza la infraestructura en la nube segura y escalable de Microsoft y las capacidades del agente de IA para respaldar un despliegue empresarial seguro y fiable en diferentes mercados y regiones.

Para los minoristas, xPilot ofrece un valor operativo inmediato. Los equipos de las tiendas obtienen visibilidad en tiempo real de la disponibilidad de productos en los estantes, el cumplimiento de los planogramas y las alertas operativas, con la capacidad de activar tareas del personal o acciones automatizadas al instante y con prioridad. Los minoristas se benefician de mapas de calor en tiempo real que abarcan ventas, tráfico, conversión, mano de obra y consumo de energía, lo que ayuda a estandarizar la ejecución, reducir las pérdidas de ventas y mejorar la eficiencia operativa en todas las redes de tiendas. La arquitectura abierta de xPilot también permite la integración con las aplicaciones de los socios del ecosistema en las áreas de merchandising, cadena de suministro, operaciones de tienda y fidelización de cliente.

Rainbow, una de las principales cadenas minoristas de China, es una de las primeras en implementar xPilot en tiendas físicas. Como cliente pionero, Rainbow utiliza el asistente para validar cómo la tecnología de gemelos digitales puede traducir la información en tiempo real de la tienda en una ejecución consistente a gran escala. Al integrar xPilot con las soluciones de IoT en tienda de Hanshow, Rainbow está pasando de las inspecciones manuales a flujos de trabajo impulsados por la inteligencia, lo que permite una respuesta más rápida al cumplimiento de los criterios de exposición, precios precisos y gestión de inventario.

Para Hanshow, el lanzamiento de xPilot marca el inicio de una nueva etapa de innovación en el comercio minorista inteligente, ampliando su ecosistema de gemelos digitales desde la infraestructura digital en tienda hasta la ejecución impulsada por la inteligencia en el plano operativo.

"Nuestra colaboración con Microsoft y numerosos socios sentó las bases del Gemelo Digital de Tienda", afirmó Relvin Sun, Decano del Instituto de Investigación Minorista Hanshow. "xPilot es donde esa visión se convierte en realidad, convirtiendo los conocimientos en acciones en tiempo real y permitiendo a los minoristas y proveedores pasar de operaciones reactivas a una ejecución proactiva basada en la inteligencia".

"Los minoristas no necesitan más herramientas en la tienda, sino más inteligencia. Un gemelo digital de tienda en tiempo real, combinado con datos unificados y agentes de IA, ayuda a los equipos a pasar de observar lo que sucede a actuar en consecuencia al instante, incrementando el nivel de inteligencia operativa de la tienda y acelerando el camino hacia una tienda de nueva generación", declaró Christian O'Donohue, Asesor Senior de la Industria de Comercio Minorista y Bienes de Consumo de Microsoft.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994867/xPilot.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2857227/2020_Hanshow_LOGO____RGB_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hanshow-lanza-xpilot-en-colaboracion-con-microsoft-en-la-nrf-2026-apac-302797923.html