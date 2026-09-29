(Información remitida por la empresa firmante)

-Hanshow presenta Nebular Lux en la NRF 2026 Europe, impulsando una infraestructura de punto de venta más ágil y baja en carbono

Esta nueva generación de ESL aprovecha la luz ambiental interior para facilitar operaciones más dinámicas en el lineal, reduciendo el consumo energético diario hasta en un 46 % en un escenario operativo típico del sector minorista.

PARIS, 29 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow presentó hoy Nebular Lux, su etiqueta electrónica para estanterías (ESL) de nueva generación, en el evento NRF 2026: Retail's Big Show Europe. Basada en una arquitectura energética híbrida, Nebular Lux aprovecha la luz ambiental de interiores para complementar la energía de la batería, combinando así una mayor capacidad de respuesta operativa con un menor impacto de carbono asociado a las baterías en el punto de venta.

En un escenario típico de operaciones minoristas, Nebular Lux reduce el consumo diario de energía en aproximadamente un 46 % en comparación con las implementaciones convencionales de etiquetas electrónicas para estanterías (ESL). En una implementación de un millón de etiquetas, la solución puede ayudar a evitar la emisión de unas 202 toneladas métricas de CO₂ asociadas a la fabricación y sustitución de baterías durante un periodo operativo de 10 años. En conjunto, estas eficiencias demuestran cómo una arquitectura de borde de estantería más eficiente energéticamente puede favorecer tanto el rendimiento operativo a largo plazo como la sostenibilidad a gran escala.

A medida que los minoristas implementan millones de etiquetas electrónicas, el borde de la estantería se convierte en una parte cada vez más importante de las operaciones diarias de la tienda. Al mismo tiempo, los minoristas necesitan ofrecer servicios en el borde de la estantería que sean más frecuentes y ágiles, sin comprometer la larga vida útil operativa que se requiere a gran escala. Por ello, equilibrar la capacidad de respuesta, la durabilidad y la sostenibilidad se está convirtiendo en un factor cada vez más importante a medida que evoluciona la infraestructura digital de las estanterías.

Nebular Lux está diseñado para abordar este desafío mediante una arquitectura energética híbrida que combina la captación de luz ambiental interior, electrónica de consumo ultrabajo y el protocolo de comunicación HiLPC de quinta generación de Hanshow; todo ello refleja una ingeniería integral que abarca la gestión de energía, las comunicaciones, el posicionamiento y la integración de productos a escala minorista.

Este mayor margen energético permite una mayor frecuencia de posicionamiento y una señalización LED de mayor duración, lo que ayuda a los minoristas a escalar casos de uso de alta frecuencia, como la preparación de pedidos, el reabastecimiento, la localización de productos y los servicios basados en la ubicación, sin comprometer la vida útil estándar del producto. Para los minoristas, esto puede traducirse en una mejor disponibilidad de productos, una mayor eficiencia operativa y una ejecución más ágil en la tienda. Al mismo tiempo, un menor consumo de batería y una reducción en las necesidades de sustitución pueden ayudar a disminuir los costes operativos del ciclo de vida, mejorar el coste total de propiedad y aumentar el retorno de la inversión en infraestructura de etiquetas electrónicas de estantería (ESL).

"La próxima generación de infraestructura para estanterías debe hacer más que simplemente mantenerse conectada: necesita ofrecer una mayor capacidad de respuesta y, al mismo tiempo, gestionar la energía de forma más inteligente", afirmó Philippe Brochard, presidente del Consejo Asesor de Hanshow. "Nebular Lux aúna estas dos prioridades, ayudando a los minoristas a agilizar la conexión entre el análisis de datos y la acción, a la vez que sienta unas bases más sostenibles para implementar la solución de Gemelo Digital de la Tienda a gran escala". Nebular Lux demuestra cómo la evolución de la infraestructura digital de estanterías puede favorecer tanto unas operaciones en tienda más ágiles como el cumplimiento de objetivos de sostenibilidad a largo plazo.

En el marco de NRF 2026: Retail's Big Show Europe, Hanshow muestra cómo Nebular Lux se integra en su amplia cartera de soluciones de Gemelo Digital de la Tienda (Store Digital Twin) en el pabellón 6, stand E-020. Asimismo, NexMate, la solución de robótica inteligente de Hanshow, hace su debut europeo en este evento, ampliando aún más las capacidades de detección y ejecución inteligente del Gemelo Digital de la Tienda.

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