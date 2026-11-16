Hanwha Power firma un contrato llave en mano con Energos Infrastructure

(Información remitida por la empresa firmante)

- Hanwha Power firma un contrato llave en mano para la conversión de una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) con Energos Infrastructure

Consigue su segundo contrato llave en mano para la conversión de una FSRU, tras el primero adjudicado en el año 2025.

Supervisa todo el proyecto, abarcando desde la ingeniería y la adquisición hasta la instalación y la puesta en marcha.

El contrato incluye una opción para convertir un buque metanero adicional en una FSRU.

SEÚL, Corea del Sur, 16 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hanwha Power anunció la firma de un contrato llave en mano el 9 de noviembre con Energos Infrastructure ("Energos"), una empresa global de infraestructura de GNL, con el objetivo de convertir el buque metanero existente en una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU).

Se trata del segundo contrato de conversión de FSRU para Hanwha Power, tras la adjudicación de su primer proyecto en septiembre de 2025. El buque convertido se va a desplegar en una terminal de importación de GNL, donde almacenará GNL y lo regasificará para su suministro a tierra.

Como contratista llave en mano, Hanwha Power se encargará de la supervisión de todo proyecto, incluyendo la ingeniería de conversión, la adquisición de equipos, los trabajos de conversión e instalación y la puesta en marcha. Aprovechando su amplia experiencia en ingeniería naval y sus capacidades de gestión de proyectos, la empresa busca fortalecer su competitividad como proveedor de soluciones integradas de ingeniería, adquisición, instalación y puesta en marcha (EPIC).

El contrato también incluye una opción para convertir un buque metanero adicional en una FSRU.

El interés en las FSRU está creciendo al mismo tiempo que los países buscan diversificar sus cadenas de suministro de energía. En particular, convertir los buques de GNL existentes en FSRU puede reducir los costes de capital y acortar los plazos de los proyectos, como una estrategia adicional para desarrollar la infraestructura de importación de GNL. El contrato también marca un paso más dentro de los esfuerzos de Hanwha Power para ampliar la cooperación con los operadores globales de infraestructura de GNL en respuesta a esta demanda del mercado.

"Tras llevar a cabo la adjudicación de nuestro primer proyecto de conversión FSRU el año pasado, nos complace ampliar nuestro negocio con este último contrato", afirmó Hoonmin Kim, vicepresidente y director de la División de Soluciones Marinas de Hanwha Power. "Al ejecutar con éxito este proyecto, fortaleceremos aún más la confianza de nuestros clientes y vamos a seguir demostrando nuestras sólidas capacidades de ejecución de proyectos en el mercado global de infraestructura de GNL".

Hanwha Power tiene previsto hacer crecer el negocio de conversión de FSRU y unidades de almacenamiento flotante (FSU) al tiempo que amplía su cartera para incluir sistemas de propulsión de combustible limpio y mejoras en la eficiencia energética de los buques, fortaleciendo aún más su posición en el mercado global de soluciones marinas.

Acerca de Hanwha Power

Hanwha Power creó su División de Soluciones Marinas en 2023, ofreciendo conversiones de embarcaciones, sistemas de propulsión de combustible limpio y soluciones de eficiencia energética. Sus capacidades de ingeniería y ejecución de proyectos específicas para cada embarcación ayudan a los clientes a aumentar el valor de sus buques y lograr operaciones más sostenibles.

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