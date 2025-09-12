Hanwha Power Systems recibe AiP de ABS para la modernización de 174.000 transportadores de GNL

(Información remitida por la empresa firmante)

-Hanwha Power Systems recibe la Aprobación en Principio (AiP) de ABS para la modernización de la turbina de gas combustible de amoníaco de 174.000 transportadores de GNL

Primera AiP del mundo para el diseño de la modernización de 174.000 transportadores de GNL a una turbina de gas alimentada con amoníaco.

Demuestra la viabilidad de su aplicación práctica como modelo para la conversión ecológica de buques en respuesta a las regulaciones de descarbonización de IMO.

Garantiza la seguridad, la fiabilidad y la viabilidad comercial mediante la colaboración entre armadores, constructores navales y sociedades de clasificación.

SEÚL, Corea del Sur, 12 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hanwha Power Systems ha recibido la Aprobación en Principio (AiP) del American Bureau of Shipping (ABS) para el diseño de conversión de turbina de gas combustible de amoníaco destinado a 174.000 transportadores de GNL en GASTECH 2025. Este logro es el resultado de un proyecto de desarrollo conjunto entre Hanwha y ABS que se estableció el 13 de agosto de 2025, y Hanwha Power Systems completó con éxito el diseño de ingeniería central y la verificación de seguridad en un corto período de tiempo.

El amoníaco, compuesto de nitrógeno e hidrógeno, no emite dióxido de carbono al quemarse, lo que lo convierte en un combustible alternativo prometedor para lograr la neutralidad de carbono en el transporte marítimo. Hanwha Power Systems está desarrollando un sistema de propulsión de buques que funciona con 100 % de amoníaco sin utilizar aceite piloto (combustible de ignición) en pequeñas cantidades.

En un contexto en el que la Organización Marítima Internacional (IMO) se ha fijado el objetivo de lograr la neutralidad de carbono en la industria marítima internacional para 2050 y está introduciendo normativas ambientales específicas, la turbina de gas de amoníaco se considera una tecnología que abre las puertas a un mercado marítimo sin emisiones de carbono.

La AiP se otorgó tras un exhaustivo proceso de revisión y aprobación de documentos de ingeniería esenciales, incluyendo el Diagrama de Flujo de Proceso (PFD), la filosofía de operación y control, la lista de equipos, la Disposición General (GA), la Disposición de Maquinaria (MA), la detección de áreas tóxicas, el Sistema de Parada de Emergencia (ESD), los planos de seguridad contra incendios y el informe de Identificación de Peligros (HAZID). Esta aprobación confirma oficialmente el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad para buques propulsados por amoníaco, certificado por la ABS.

Con esta AiP, Hanwha Power Systems ha sentado las bases para proponer paquetes de modernización para la conversión de diversos tipos de buques, incluidos los portadores de GNL existentes, a combustible de amoníaco. La compañía planea fortalecer su posición en el mercado global de descarbonización de buques mediante una mayor colaboración entre armadores, astilleros y sociedades de clasificación.

Hyoung-seok Kim, director de la división de soluciones marítimas de Hanwha Power Systems, declaró: "Este logro de la AiP demuestra la viabilidad técnica y comercial de los sistemas de propulsión de turbinas de gas que utilizan combustible de amoníaco. Seguiremos ampliando la cooperación con armadores, astilleros y sociedades de clasificación para avanzar hacia la aplicación práctica y la operación comercial de esta tecnología".

Hanwha Power Systems participa en la feria Gastech 2025, celebrada en Milán, Italia. La feria tendrá lugar del 9 al 12 de septiembre en Fiera Milano. Además de presentar turbinas de gas de amoníaco, Hanwha Power Systems también presentará la tecnología de modificación de FSRU para buques y NRS, así como compresores de CO2 utilizados en los procesos clave de captura y almacenamiento de carbono (CCUS), lo que refuerza su posición como socio ideal para alcanzar los objetivos de neutralidad de carbono.

