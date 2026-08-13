Hard Rock Cafe Barcelona impulsa el talento emergente con Hard Rock Rising

Hard Rock Rising - Hard Rock Café

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 13 de agosto de 2026.-

El gran premio incluye una sesión de grabación en Coke Studio, un premio en metálico de 10.000 dólares, una actuación en Hard Rock Orlando y otras oportunidades únicas para impulsar la carrera del artista ganador

Hard Rock Cafe Barcelona acoge Hard Rock Rising, la competición musical global impulsada por Hard Rock International y Coca-Cola, que reúne a artistas emergentes de 34 países y 106 Hard Rock Cafes con el objetivo de ofrecerles una plataforma para impulsar su carrera musical.



Desde hace más de cinco décadas, artistas emergentes y grandes leyendas han pasado por los escenarios de Hard Rock. Ahora, la marca une fuerzas con Coca-Cola y Coke Studio para ayudar a cantautores, bandas y DJs a dar el siguiente paso en sus carreras profesionales.



Hard Rock Rising se desarrollará a través de cuatro rondas de actuaciones en directo en Hard Rock Cafe Barcelona los días 2, 9, 16 y 23 de septiembre. En cada una, el público votará en tiempo real para decidir qué artistas avanzan en la competición. El ganador de la final local recibirá 500 euros, una residencia artística de tres meses en Hard Rock Cafe Barcelona y representará a la ciudad en la fase global.



Las inscripciones ya están abiertas hasta el 18 de agosto a las 23:59 h EST (19 de agosto a las 05:59 h en España). La convocatoria está dirigida a cantautores, bandas y DJs mayores de 18 años, que deberán presentar dos canciones originales, compuestas e interpretadas por ellos mismos, y poder acreditar su titularidad y derechos.



"Hard Rock Rising nos brinda la oportunidad de dar visibilidad al increíble talento musical que tenemos aquí, en Barcelona", afirma Eric Swanson, General Manager de Hard Rock Cafe Barcelona. "Esta competición representa una oportunidad única para que nuestros artistas locales den el salto y sean descubiertos en un escenario de alcance internacional."



Tras las finales locales, el equipo de Coke Studio evaluará las actuaciones grabadas de los Hard Rock Cafes participantes para seleccionar al ganador global, que se anunciará el 5 de octubre. El equipo está liderado por el productor ejecutivo Rob Rettberg, nominado a los premios GRAMMY y Juno y responsable de múltiples discos de platino.



"Esta alianza une el alcance global y los escenarios icónicos de Hard Rock con la experiencia de producción de Coke Studio para impulsar a músicos con talento y ayudarles a convertirse en la próxima generación de artistas de la industria musical", señala Rettberg.



En busca del próximo gran talento musical

Durante las rondas de Barcelona, el público se convertirá en el jurado y valorará a los participantes en función de su calidad musical, apoyo del público, talento vocal, originalidad y presencia sobre el escenario.



El ganador global recibirá una experiencia diseñada para impulsar su carrera musical que incluye:



• Una sesión de grabación profesional en Coke Studio L.A. Live, con vuelos y alojamiento incluidos.







• Distribución de su música en las principales plataformas de streaming.







• Una actuación en Hard Rock Orlando.







• Una estancia de dos noches en Hard Rock Hotel Orlando, con entradas para Universal Studios e Islands of Adventure.







• Un premio en metálico de 10.000 dólares.







• Un lote de amplificadores y accesorios Marshall.







Una propuesta gastronómica para acompañar la competición

Del 17 de agosto al 30 de septiembre, Hard Rock Cafe Barcelona ofrecerá un menú de edición limitada pensado para acompañar las actuaciones en directo y disfrutar en grupo.



La propuesta incluye Thai Peanut Brussels Sprouts, coles de Bruselas crujientes con reducción de jengibre y soja; BBQ Pulled Beef Sliders, mini hamburguesas de ternera deshilachada con ensalada de col y salsa barbacoa; Lemon & Lime Black Pepper Wings, alitas glaseadas con cítricos; Barbacoa Beef Queso, ternera estilo barbacoa sobre salsa de queso; y Cheesecake Dip, acompañado de pretzel, fruta de temporada y nata montada.



El menú se completa con cócteles y mocktails elaborados con productos Coca-Cola, como Last Call Dragonrita, con tequila, fruta del dragón, frutos rojos y Sprite; Orange Cream Soda, elaborado con Fanta de naranja, vainilla y nata; y Spiced Yuzu Soda, una combinación de whisky, Coca-Cola, yuzu y azúcar moreno especiado, también disponible sin alcohol.



34 países, una camiseta icónica

La experiencia Hard Rock Rising se extenderá también al universo de la moda. Hard Rock se une a Cult of Individuality, firma de streetwear vinculada a la cultura musical, para lanzar una colección co-brandeada de edición limitada.



La colección llegará el 17 de agosto a una selección de Rock Shops y a shop.hardrock.com. Entre las piezas destaca una camiseta con el emblemático logotipo de Hard Rock en el frontal y los nombres de los 34 países participantes en la parte trasera, además de otras prendas y un pin especial para coleccionistas.



Los artistas que quieran formar parte de Hard Rock Rising pueden presentar su candidatura hasta el 18 de agosto. Para consultar las bases, inscribirse y conocer los Hard Rock Cafes participantes: Hard Rock Rising.



Emisor: Hard Rock Cafe Barcelona

Contacto

Nombre contacto: Beatriz Peinador

Descripción contacto: IT Comunicación

Teléfono de contacto: 660692338



