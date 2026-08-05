Hard Rock Cafe y Coca-Cola® lanzan el concurso musical Hard Rock Rising para artistas emergentes

(Información remitida por la empresa firmante)

Comunicado de prensa completo

HOLLYWOOD, Fla., 5 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- Hard Rock Cafe y Coca-Cola lanzaron hoy Hard Rock Rising. Este concurso musical abarca 34 países y 64 restaurantes Hard Rock Cafe, y proporciona a los artistas emergentes una plataforma con la que poder impulsar sus carreras.

Durante más de cinco décadas, artistas consagrados y leyendas han actuado en los Hard Rock Cafes. Coca-Cola ha creado una plataforma global para músicos a través de Coke Studio L.A. Live. Ambas marcas unen fuerzas ahora de cara a ayudar a cantautores, bandas y DJs a impulsar sus carreras.

Hard Rock Rising se desarrolla como una serie de presentaciones en los cafés participantes. Los votos del público local hacen avanzar a los artistas ronda tras ronda. El equipo de Coke Studio selecciona a un ganador del gran premio, quien obtiene una sesión de grabación, 10.000 dólares, una presentación en Hard Rock Orlando y más.

El plazo de presentación de propuestas para artistas está abierto hasta el 18 de agosto, y las rondas clasificatorias se celebrarán los días 2, 9, 16 y 23 de septiembre. El 5 de octubre se anunciará al ganador mundial.

"Los Hard Rock Cafe siempre han conectado a la gente a través del poder de la música, con residencias de artistas locales, eventos de micrófono abierto, concursos de bandas y objetos de colección de la cultura pop", declaró Eric Martino, presidente de Hard Rock Cafe and Retail en Hard Rock International. "En la actualidad, Hard Rock Rising es una extensión natural de esa misión de empoderar a los artistas emergentes para que interpreten su música original. Junto a Coca-Cola, nos enorgullece poder proporcionar una plataforma donde los músicos puedan ser vistos, escuchados y celebrados en sus comunidades y, para el ganador, en todo el mundo".

El productor ejecutivo Rob Rettberg, ganador de varios discos de platino y nominado a los premios GRAMMY y Juno, lidera el equipo de Coke Studio.

"Esta alianza aprovecha el alcance sin precedentes y los escenarios emblemáticos de Hard Rock, al tiempo que saca partido de la experiencia en producción de Coke Studio para transformar a músicos de talento en la próxima generación de artistas discográficos", comentó Rettberg.

La competencia se ve potenciada por la completa programación de Hard Rock Rising, que incluye desde un menú por tiempo limitado con cócteles elaborados con productos Coca-Cola hasta artículos disponibles en Rock Shops y shop.hardrock.com.

Para ampliar la celebración de la música y la autoexpresión que caracteriza al concurso más allá del escenario, Hard Rock se asocia con Cult of Individuality, la marca de ropa urbana reconocida por sus raíces en la cultura musical. Juntas, ambas marcas lanzarán una camiseta Hard Rock Rising y una colección de ropa de marca compartida.

Los artistas que deseen subir al escenario pueden presentar su solicitud hasta el 18 de agosto. Cada solicitud debe incluir dos canciones originales. Si desea obtener información sobre cómo participar, las reglas, los detalles del concurso y las ubicaciones de los cafés participantes, visite cafe.hardrock.com/hard‑rock‑rising

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