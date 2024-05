Hard Rock International lanza el programa mundial de fidelización Unity by Hard Rock™

(Información remitida por la empresa firmante)

- Las amplias ofertas de Hard Rock International "se unen" para el lanzamiento mundial del programa de fidelización Unity by Hard Rock™ y la nueva campaña repleta de estrellas

Lionel Messi, Noah Kahan, John Legend y Shakira protagonizan una campaña que destaca los hoteles y cafés Hard Rock de todo el mundo que los miembros del programa de fidelización pueden explorar

HOLLYWOOD, Fla., 8 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Hard Rock International anuncia el lanzamiento global de Unity by Hard Rock™, un programa de lealtad único en su tipo que recompensa a los miembros por hacer las cosas que aman en la cartera de Hard Rock de más de 200 ubicaciones, incluidos hoteles, cafés y Rock Shops alrededor. el mundo. La icónica marca de hospitalidad, entretenimiento y estilo de vida está celebrando cómo sus ofertas para huéspedes tienen "Come Together" bajo el programa de lealtad con un poco de ayuda de sus amigos: el icono cultural y del fútbol mundial Lionel Messi; el cantante y compositor Noah Kahan, nominado al GRAMMY® y con ventas multiplatino; John Legend, el artista y productor multiplatino, aclamado por la crítica y ganador de EGOT; y la superestrella mundial ganadora del premio GRAMMY® Shakira. Ellos protagonizan la campaña de marketing omnicanal de Hard Rock que comienza hoy y presenta la canción clásica de The Beatles, "Come Together", grabada exclusivamente por Kahan para el proyecto.

Para resaltar la conexión de la compañía con el entretenimiento y los viajes increíbles, Hard Rock también ofrece a los miembros de Unity aún más formas de obtener experiencias de viaje y entretenimiento únicas en la vida a través de Come Together Experiences, una serie de sorteos internacionales que ofrecerá increíbles oportunidades durante todo el año, con detalles e información de entrada disponibles en unity.hardrock.com/come-together. Los dos primeros de múltiples sorteos están actualmente abiertos para inscripciones, que incluyen:

Los miembros de Unity by Hard Rock pueden participar para ganar un viaje para dos personas a la ciudad de Nueva York en julio para asistir a uno de los primeros espectáculos principales de Noah Kahan en el Madison Square Garden , incluida una estadía de tres noches en el Hard Rock Hotel New York. El paquete incluye impresionantes habitaciones en suite, un subsidio para gastos para experiencias culinarias en el hotel, así como una tarjeta de regalo Rock Shop de 200 dólares. Las inscripciones cierran el 31 de mayo de 2024.

en julio para asistir a uno de los primeros espectáculos principales de en el , incluida una estadía de tres noches en el Hard Rock Hotel New York. El paquete incluye impresionantes habitaciones en suite, un subsidio para gastos para experiencias culinarias en el hotel, así como una tarjeta de regalo Rock Shop de 200 dólares. Las inscripciones cierran el 31 de mayo de 2024. Los miembros también pueden participar para ganar unas vacaciones únicas en la vida con todo incluido en el galardonado Hard Rock Hotel Maldives, que cuenta con impresionantes habitaciones y villas en el agua, deportes acuáticos y excursiones de buceo, un Rock Spa® y 14 opciones de restauración en las inmediaciones. Un afortunado ganador y un invitado recibirán transporte aéreo y transporte para su estancia de 7 días y 6 noches para una escapada tropical inolvidable. Las inscripciones cierran el 31 de agosto de 2024.

