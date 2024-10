Hard Rock International y Lionel Messi celebran la colaboración con el juguete de superhéroe "Capitán Messi"

Hard Rock International and Lionel Messi unveil “Captain Messi” superhero toy and retail collection

(Información remitida por la empresa firmante)

-Rock International y Lionel Messi celebran la colaboración continua con el juguete de superhéroe "Capitán Messi", el menú infantil y la colección minorista

HOLLYWOOD, Fla., 23 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- ¡Presentamos al nuevo superhéroe del mundo, el Capitán Messi! Hard Rock International y el embajador global de la marca, Lionel Messi, se enorgullecen de presentar una versión de superhéroe del icono deportivo y cultural. El Capitán Messi salva el día con su poderosa patada y estará presente en los Hard Rock Cafés, en hoteles Hard Rock seleccionados y en línea. Hard Rock y Lionel Messi se unieron para crear un juguete articulado de edición limitada del Capitán Messi, ahora disponible con cualquier pedido del menú infantil de Hard Rock en los cafés y en el servicio de habitaciones de los hoteles participantes, hasta agotar existencias. Es la primera vez que el gran futbolista participó en la creación de un juguete a su imagen. Las tiendas Rock Shops de todo el mundo y en línea también tendrán la figura coleccionable como parte de una nueva colección minorista del Capitán Messi que incluye fiambreras, botellas de agua, mochilas, ropa y más.

"A mis hijos y a mí nos encanta ver películas de superhéroes juntos, así que fue muy especial trabajar con Hard Rock para crear al Capitán Messi", dijo Lionel Messi. "Espero que sirva de inspiración a los jóvenes aficionados y a las familias para que trabajen duro y crean en sí mismos para hacer grandes cosas".

Hard Rock también está haciendo dos nuevas incorporaciones al menú infantil de Hard Rock: pizza con queso y pizza con pepperoni, lo que ofrece más comidas deliciosas que los padres pueden recomendar y que los niños anhelan.

"Estamos encantados de continuar nuestra increíble asociación con Lionel Messi y crear una nueva forma de representar toda la alegría que brinda a las personas de todo el mundo", dijo Jim Allen, consejero delegado de Seminole Gaming y presidente de Hard Rock International.

Durante los últimos tres años, Lionel Messi ha sido un gran socio y embajador de la marca Hard Rock. Recientemente, protagonizó la campaña "Come Together" de Hard Rock, que celebra el lanzamiento de su programa de fidelización global Unity by Hard Rock™. Unity es gratuito y ofrece una variedad de beneficios y servicios en más de 200 establecimientos de Hard Rock, donde los miembros pueden ganar y canjear puntos Unity por noches de hotel gratuitas, experiencias gastronómicas, productos de Rock Shop y más.

Visite www.hardrock.com para planificar su próxima visita. Lea el comunicado de prensa completo aquí.

