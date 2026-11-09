Harley-Davidson selecciona a Horizon Global como socio de crecimiento

(Información remitida por la empresa firmante)

La alianza integrará las operaciones de medios de la marca bajo un modelo operativo global unificado

NUEVA YORK, 9 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Horizon Global, una agencia disruptiva y audaz que se presenta como una alternativa al modelo tradicional, se ha adjudicado la gestión de los medios a nivel global para Harley-Davidson, tras un proceso de selección que se prolongó durante meses. Esta decisión aportará mayor transparencia, claridad y coherencia a las operaciones de medios de Harley-Davidson en todo el mundo, ayudando a la marca a conectar mejor tanto con sus motociclistas actuales como con los potenciales en diversos mercados, a ampliar su audiencia global y a dotar a su inversión en medios de una mayor coordinación, consistencia y eficiencia.

"Harley-Davidson se dedica a llevar alegría y una actitud audaz al mundo del motociclismo. El enfoque integral de Horizon respecto a los medios nos brinda la oportunidad de atender mejor a nuestra base principal de clientes y, al mismo tiempo, atraer a nuevos motociclistas. Nuestros equipos encajan a la perfección: ellos sienten tanta pasión por los medios como nosotros por las motocicletas", afirmó Marcus Fischer, director de marca de Harley-Davidson.

Horizon Global se encargará de la estrategia, la inversión, la planificación y la medición de medios en Norteamérica, EMEA, APAC y Latinoamérica. Esta designación pone de relieve el atractivo del enfoque de Horizon Global, que ofrece a los profesionales del marketing una mayor capacidad de elección mediante un modelo que combina una escala y unas capacidades globales con la agilidad y el espíritu emprendedor necesarios para desafiar lo convencional. Para Harley-Davidson, esto supone una mayor visibilidad y coordinación en sus operaciones de medios a nivel mundial, sin perder por ello la inteligencia local ni la flexibilidad requeridas para conectar con el público de una manera relevante en cada mercado.

"Pocas marcas han logrado transformar su base de clientes en un movimiento que define un estilo de vida para toda la vida, tal como lo ha hecho Harley-Davidson", señaló Bob Lord, consejero delegado de Horizon Global. "Marcus y su equipo comprenden lo que los profesionales del marketing necesitan hoy en día y comparten nuestra convicción de que el crecimiento significativo surge al desafiar las convenciones. A lo largo de este proceso, hemos desarrollado un profundo respeto por el equipo de Harley-Davidson, y nos entusiasma empezar a trabajar para ayudarles a alcanzar sus ambiciones e impulsar un crecimiento empresarial medible".

Acerca de Harley-Davidson

Desde 1903, Harley-Davidson ha definido la cultura motociclista ofreciendo un estilo de vida motociclista con motocicletas, repuestos y accesorios, experiencias, equipamiento y ropa distintivos y personalizables. Lo que fabricamos: Las mejores motocicletas del mundo. Punto. A quién servimos: Motociclistas de todo el mundo. Por qué lo hacemos: Para proteger y hacer crecer la cultura motociclista. Nuestros valores: Vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Harley-Davidson, Inc. es la empresa matriz de Harley-Davidson Motor Company y tiene una participación mayoritaria en Harley-Davidson Financial Services y LiveWire Group, Inc. Harley-Davidson Financial Services ofrece financiación, seguros y otros programas para ayudar a los motociclistas a salir a la carretera. LiveWire se compromete a desarrollar la tecnología del futuro e invertir en las capacidades necesarias para liderar la transformación del motociclismo. Más información en harley-davidson.com.

Acerca de Horizon Global

Horizon Global es una empresa conjunta pionera entre Horizon Media Holdings y Havas, establecida como la primera red de agencias global creada específicamente para el especialista en marketing moderno en la era de la IA. Con sede en Nueva York y con presencia en más de 100 países, la red cuenta con una facturación global combinada de 20 mil millones de dólares para proporcionar servicios a clientes globales centrados en Estados Unidos. Desarrollado por BluConverged, una plataforma integrada nativa de IA que une Blu de Horizon y Converged.AI de Havas, Horizon Global ofrece a los especialistas en marketing conocimientos más inteligentes, resultados más rápidos y una transparencia de plataforma incomparable a escala global.

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