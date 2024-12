Harper & Neyer 'celebra quién eres en Navidad' bajo la dirección de Fran Granada

(Información remitida por la empresa firmante)

La moda masculina encuentra una nueva forma de inspirar esta Navidad gracias a Harper & Neyer, que ha lanzado su campaña navideña bajo el lema "Celebra quién eres". Este emotivo spot, dirigido por el cineasta español Fran Granada, combina la fuerza del storytelling y el cine para transmitir su claim

Málaga, 19 de diciembre de 2024.- El anuncio, ambientado en una cálida Navidad familiar, relata la historia de un hijo que siente que no alcanza las expectativas de su tradicional familia. Durante la campaña se puede ver su propio concepto de la Navidad, que desentona con la de sus familiares, desde una cena poco convencional a una decoración sencilla. Sus elecciones reflejan su autenticidad y estilo, siempre vestido con las prendas modernas y sofisticadas de Harper & Neyer. Sin embargo, el desenlace es lo que marca la diferencia: la familia, lejos de criticar su falta de conformidad, le muestra su orgullo al descubrir que su camino, aunque inesperado, es incluso mejor de lo que imaginaron.



Un paso más allá en la publicidad de moda

La campaña no solo destaca por su narrativa, sino también por una apuesta innovadora: colaborar con cineastas españoles para potenciar el impacto emocional de sus campañas. Fran Granada, un director barcelonés conocido por su capacidad para contar historias cargadas de profundidad, ha sido el encargado de dar vida a esta primera edición.



Granada comenzó a explorar su pasión por el cine a los cinco años grabando con la cámara MiniDV de su padre. Tras despuntar con sus primeros cortometrajes, recibió una beca completa para estudiar dirección de cine en la prestigiosa escuela ESCAC.



Es conocido por su webserie Bea salió del grupo, creada durante el confinamiento de 2020. Además, ha dirigido videoclips para artistas como Samantha Hudson, Ricky Merino y Jedet, y ha trabajado en campañas para Coca-Cola y Nestlé. En teatro, fue nominado a los premios BroadwayWorld por el musical Contracorrientes. Recientemente, se estrenó su último cortometraje Un aviso de demolición para la presente campaña contra el estigma del VIH.



"Si no se siente, no se hace. Si merece la pena, merece esfuerzo y ganas", explica Granada, cuya visión conecta directamente con el propósito de Harper & Neyer: "Queremos vestir la mejor versión de vosotros mismos". Esta colaboración refuerza el interés de la marca por crear campañas con impacto duradero, más allá de lo comercial, utilizando el cine como medio transformador.



Esta campaña supone un nuevo hito para Harper & Neyer, consolidando su compromiso con la creatividad y la autenticidad. La firma ya ha demostrado en anteriores campañas su capacidad para desafiar estereotipos, como cuando cuestionó la percepción tradicional de los "pijos". Ahora, con "Celebra quién eres", da un paso más al unir moda, cine y emoción para ofrecer un mensaje que conecta profundamente con su audiencia.



Harper & Neyer no solo redefine la elegancia moderna, sino que demuestra que la moda puede ser un vehículo poderoso para inspirar a las personas a abrazar su autenticidad. Una Navidad diferente, pero llena de significado.







