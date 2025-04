Harper & Neyer lanza su campaña más ambiciosa: Una historia contada desde el aire

(Información remitida por la empresa firmante)

Cuando se creía que Harper & Neyer ya lo había mostrado todo, la firma sorprende con su nueva campaña: la de mayor inversión realizada hasta el momento en su historia

Madrid, 10 de abril de 2025.- Harper & Neyer, firma de moda masculina que celebra la autenticidad y el estilo como una forma de identidad, presenta una campaña que convierte cada primer paso en una declaración de personalidad y una invitación a vivir la vida como una aventura propia. En esta ocasión, la marca pone el foco en la superación personal y en esos momentos que marcan un antes y un después, todo envuelto en una estética cinematográfica y respaldado por el mayor despliegue técnico de su trayectoria.



La producción se llevó a cabo en un hangar real, con el vuelo de una avioneta como elemento central de la historia. La campaña reunió un equipo técnico multidisciplinar, tecnología aérea avanzada y modelos internacionales, marcando un hito en la dimensión creativa de Harper & Neyer.



"They say there’s no second chance for a first impression, and that there are first times that become forever". Con esta frase arranca la campaña, justo antes del primer despegue en avioneta del protagonista, anticipando una historia de valentía, decisiones que transforman y comienzos que perduran.



La trama gira en torno a un joven que se enfrenta a su primer vuelo en solitario, una poderosa metáfora del salto hacia lo desconocido y la conquista del miedo. La voz en off, cargada de emoción, parece dirigirse a alguien cercano. Pero en el desenlace, la frase "I’ll keep filling my life with first times… but always with you" da un giro emocional que revela el verdadero acompañante en esta historia: una marca que está presente en cada nuevo comienzo y paso importante del camino.



La campaña ya está disponible en las redes sociales de Harper & Neyer, junto a contenido exclusivo que amplía y complementa la historia.



La nueva colección de la firma, "Navy Seals", ya se puede encontrar tanto en la tienda online como en sus puntos de venta físicos y traslada el espíritu de la campaña al terreno de la moda: superación y autenticidad en prendas que combinan funcionalidad y elegancia con carácter. Inspirada en la aviación y la marina, esta propuesta de primavera incorpora tonos como verde olivo, azul marino, beige y blanco que evocan uniformes clásicos, reinterpretados con el sello retro y preppy de la marca.



Incluye prendas exteriores, polos, chinos y suéteres ligeros que acompañan cada paso con una estética atemporal.



Con su mayor inversión publicitaria hasta la fecha, Harper & Neyer lanza una campaña que inspira, una colección que da forma al mensaje a través del estilo, y un lema que lo resume todo: "Celebra quien eres".







