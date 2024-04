Harper & Neyer lanza "The New Normal"

Campaña The New Normal - Harper & Neyer.

(Información remitida por la empresa firmante)

La firma malagueña presenta "The New Normal", una guía para integrar la elegancia en el armario masculino diario

Málaga, 3 de abril de 2024.- Coincidiendo con el lanzamiento de la nueva colección de sastrería para la temporada de primavera verano 2024, Harper & Neyer enseña una manera distinta de usar el traje.



The New Normal es el claim con el que Harper & Neyer incluye los trajes en el armario diario. La nueva normalidad es vestir sastrería no solo para los eventos. Para mezclar esta elegancia con un estilo casual no hay nada mejor que el preppy y nadie sabe más del preppy que Harper & Neyer.



Es por eso que desde la firma promueven el traje de estilo sport: traje con zapatillas, gorras o prendas atadas en la cintura, donde el juego de complementos es de libre elección. Nada de esto sería posible de no ser por el preciso tailoring del dos piezas de Harper & Neyer: hombros acolchados para estructurar, tallaje ajustado para estilizar y tejidos como el rayón para la comodidad.



El estilo de Harper & Neyer va más allá de la etiqueta, por lo que su traje es versátil y apto para todo tipo de eventos culturales, exposiciones, obras de teatro, bodas y graduaciones. Pero no solo del traje chaqueta bebe la sofisticación de la firma. La nueva colección añade una selección de camisas para añadir formalidad a cualquier atuendo en cualquier evento.



La clave está en perderle el miedo a la formalidad al traje de hombre e incluir las prendas "para ocasiones especiales" en el armario cotidiano.



Harper & Neyer es la marca de hombre en España con un crecimiento más rápido. Su compromiso se basa en hacer prendas atemporales de calidad para crear un legado, un estilo de vida que desafíe el status quo y que represente la cultura de sus clientes.







