Harper & Neyer presenta su nueva colección de sneakers bajo el lema "The Antifashion"

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 26 de septiembre de 2023.

La marca de moda masculina, Harper & Neyer, lanza su nueva colección de sneakers con la intención de romper con lo establecido y desafiar las tendencias efímeras. La firma defiende la autenticidad del estilo individual en una sociedad donde la moda de masas impone la uniformidad en el vestir

El calzado de Harper & Neyer lleva formando parte esencial de su cartera de productos durante años, ya que es una marca caracterizada por ofrecer un total look. Sin embargo, el hecho de que sus sneakers sean top ventas, ha impulsado a la marca para realizar una entrada por todo lo alto en esta nueva temporada de otoño-invierno.



La firma ha presentado su mejor colección de sneakers hasta la fecha, acompañada por un título que no pasa desapercibido: The Antifashions.



Harper & Neyer siempre ha defendido la moda atemporal, aspecto central en sus nuevas sneakers. Y es que en esta campaña, la marca ha querido dedicar su colección a aquellas personas que valoran su propio estilo por encima de las modas pasajeras. Así tomó nombre la campaña que presenta sus zapatillas como "The Antifashion". Este nombre encaja a la perfección con la inspiración retro de sus sneakers, que rinden homenaje a las más populares de la historia del deporte y capturan la esencia de la estética de décadas anteriores.



En esta línea, destacan sus icónicos modelos Super Bowl y AGP. Estas últimas, toman su nombre de las iniciales del aeropuerto de Málaga, ciudad de origen de la marca, simbolizando su visión internacional.



Además de sus modelos míticos, se presentan una amplia variedad de novedades de colores brillantes en tendencia, confeccionadas en diversos materiales que aportan mucha personalidad a esta colección, como sus coloridas Bradenton.



Bajo su lema "Celebra quien eres", Harper & Neyer invita nuevamente a todos a defender su estilo propio con su última colección de sneakers. Visitar su sitio web para explorar todos sus nuevos modelos y las novedades en prendas de esta temporada.







