Black Friday - Harper & Neyer

(Información remitida por la empresa firmante)

La firma malagueña presenta una campaña de Black Friday que combina ofertas inesperadas, acceso anticipado a promociones y una propuesta creativa inspirada en el universo electoral, con la que también busca fomentar la participación ciudadana

Málaga, 27 de noviembre de 2026.- Harper & Neyer presenta su campaña de Black Friday 2026, una propuesta que va más allá de los descuentos tradicionales para convertir noviembre en una experiencia de sorpresas, exclusividad y participación. Con prendas a 1 euro, ventas privadas y promociones progresivas, la firma apuesta por una estrategia que combina oportunidades comerciales con una identidad visual inspirada en los clubes sociales y la elegancia clásica que caracteriza a la marca.



Black Friday: las mejores oportunidades llegan cuando menos se esperan

Bajo un concepto creativo que juega con el misterio, la exclusividad y la sorpresa, Harper & Neyer construye una campaña inspirada en la estética de los clubes privados británicos. La madera oscura, los interiores elegantes, los tonos profundos y una iluminación cálida crean un universo visual que refleja la esencia preppy de la firma.



Una de las grandes protagonistas de la campaña es la acción "Prendas a 1 euro", con la que la marca sorprenderá a su comunidad mediante la aparición de artículos seleccionados a un precio simbólico y durante periodos limitados. Una propuesta diseñada para generar expectación y convertir cada nueva comunicación en una oportunidad de descubrir algo diferente.



La campaña arranca con una fase de anticipación y acceso exclusivo, seguida de unas ventas privadas que permiten a los clientes adelantarse al Black Friday. A partir del 20 de noviembre, las promociones se amplían con descuentos de hasta el 40 %, que alcanzarán el 50 % en determinados productos durante la recta final, además de acciones especiales como regalos por compras superiores a 150 euros y jornadas de envío gratuito.



El 30 de noviembre, Cyber Monday pondrá el broche final a la campaña con nuevas ventajas para las compras online.



"Tu voto cuenta": una campaña con un mensaje que va más allá de la moda

Coincidiendo con el contexto electoral, Harper & Neyer incorpora una segunda línea creativa protagonizada por la palabra "VOTA", trasladando los códigos visuales de las campañas electorales a su propio universo de marca.



Chapas, carteles y referencias a las papeletas y las urnas forman parte de una propuesta que combina el lenguaje publicitario con un mensaje de participación ciudadana. La iniciativa, planteada sin vinculación con ningún partido político, busca recordar la importancia de ejercer el derecho al voto.



Como parte de esta acción, la firma contempla un vídeo protagonizado por su CEO, Nabil Salah, con un llamamiento a la participación, mientras que sus comunicaciones comerciales incorporan expresiones como "Tu voto cuenta" o "Se cierran las urnas", reinterpretadas desde el lenguaje creativo de la campaña.



De esta manera, Harper & Neyer conecta una de las fechas comerciales más importantes del año con una iniciativa que pretende generar conversación y reforzar la relación con su comunidad.



Sobre Harper & Neyer

Harper & Neyer es una firma española de moda masculina fundada en Málaga en 2013 por Nabil Salah. Su estilo combina la inspiración preppy, la tradición británica y la influencia mediterránea, con especial atención al diseño, al color y a los detalles.



Bajo el lema "Celebra quién eres", la compañía continúa ampliando su presencia comercial mediante tiendas físicas, ecommerce y distribución multimarca. Sus nuevas aperturas en Cádiz, Huelva y Badajoz forman parte de su estrategia de expansión y refuerzan especialmente su presencia en Andalucía.

Contacto

Nombre contacto: Nabil Salah Mohamed

Descripción contacto: HARPER RETAIL SL

Teléfono de contacto: 663289707