Hata finaliza una ronda de financiación de Serie A de 8 millones de dólares liderada por Bybit

(Información remitida por la empresa firmante)

KUALA LUMPUR, Malasia, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hata, la única plataforma de intercambio de activos digitales con doble licencia en Malasia, anunció hoy el cierre de una ronda de financiación de Serie A de 8 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 31,6 millones de RM) liderada por Bybit, la segunda plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, junto con varias oficinas familiares globales de gran prestigio. Esta ronda de financiación marca el inicio de una profunda colaboración estratégica entre ambas compañías, que va más allá del capital y refleja un compromiso compartido para el crecimiento responsable y a gran escala del ecosistema de activos digitales de Malasia.

"Malasia es un mercado estratégicamente importante para Bybit, y cuenta con una de las poblaciones más digitalmente activas del sudeste asiático y un gran potencial a largo plazo para la adopción de activos digitales. Consideramos a Hata el socio idóneo para atender a los inversores malasios a través de una plataforma que cumple con la normativa y está regulada. Al combinar el liderazgo de Hata en el mercado local con la experiencia global de Bybit en tecnología e innovación de productos, esperamos acelerar el crecimiento del ecosistema de activos digitales y activos reales tokenizados de Malasia", declaró Ben Zhou, cofundador y consejero delegado de Bybit.

Esta ronda de financiación Serie A se basa en la participación previa de Bybit en la ronda semilla de Hata, de 4,2 millones de dólares, profundizando una relación que ahora se extiende a una colaboración estratégica. En la ronda también participaron varias oficinas familiares globales con un fuerte enfoque en los mercados financieros y tecnológicos del sudeste asiático.

Hata destinará los fondos a tres áreas clave de su plataforma: fortalecer la liquidez, acelerar el crecimiento de usuarios mediante iniciativas de marketing y ecosistema, y desarrollar conjuntamente con Bybit productos innovadores de activos digitales adaptados a las necesidades de los malayos.

"Esta alianza con Bybit marca un hito para Hata y para la industria de activos digitales de Malasia. La decisión de Bybit de liderar esta ronda de financiación y asociarse estratégicamente con nosotros confirma nuestra convicción de que las criptomonedas deben construirse correctamente, con las licencias adecuadas, un cumplimiento riguroso y un compromiso inquebrantable con la protección del inversor. Juntos, combinaremos la plataforma local regulada de Hata con la experiencia global de Bybit en tecnología e innovación de productos para ampliar las posibilidades para los usuarios malayos", afirmó David Low, consejero delegado de Hata.

Si desea más información sobre Hata y sus últimos avances, visite la página oficial de Hata y sea parte de la evolución de Malasia en el mundo de los activos digitales.

Acerca de Hata

Hata es la principal plataforma de intercambio de activos digitales con doble licencia de Malasia, que ofrece una plataforma segura, accesible y que cumple con la normativa para que los inversores compren, vendan y custodien activos digitales. Fundada por malayos, Hata opera bajo licencias de la Comisión de Valores de Malasia (SC) y la Autoridad de Servicios Financieros de Labuan (LFSA), lo que garantiza el pleno cumplimiento normativo y sólidos estándares de seguridad para los usuarios en Malasia y a nivel mundial.

Desde su lanzamiento en mayo de 2023 hasta finales de 2025, Hata se ha consolidado como la plataforma de intercambio de activos digitales de origen malasio de más rápido crecimiento, con más de 209.000 usuarios registrados. Solo en 2025, Hata procesó un volumen de transacciones de 1.040 millones de RM, lo que refleja una sólida actividad en la plataforma, mientras que sus activos bajo custodia (AUC) acumularon 86,3 millones de RM desde su lanzamiento hasta finales de 2025, alcanzando un máximo de 115 millones de RM en septiembre de 2025 antes de las correcciones generales del mercado.

Fundada sobre los principios de confianza, transparencia y tecnología, Hata se compromete a establecer nuevos estándares en el ecosistema de activos digitales de Malasia, ampliando el acceso a un comercio de criptomonedas seguro, conforme a la normativa y asequible en toda la región.

En 2025, Hata amplió su gama de productos con el lanzamiento de Staking, comenzando con Solana (SOL), lo que permite a los usuarios obtener recompensas mientras contribuyen a la seguridad de la red blockchain. Junto con su función de inversión automática (DCA), Hata continúa introduciendo herramientas innovadoras que permiten a los malayos e instituciones construir riqueza digital sostenible a largo plazo.

Si desea conocer más visite hata.io.

Acerca de Bybit

Bybit es la segunda mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, y presta servicio a una comunidad global de más de 70 millones de usuarios. Fundada en 2018, Bybit ofrece una completa gama de productos que incluyen operaciones al contado y con derivados, staking, copy trading y servicios institucionales. Reconocida por su custodia regulada, su gran liquidez y el desarrollo de productos innovadores, Bybit está comprometida con la tarea de cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales y las finanzas descentralizadas en los mercados globales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960434/Hata_Bybit_group_photo.jpg

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